Под Липецком разливали водку известных марок

Липецкие полицейские накрыли цех по производству кустарной водки - изъято более 1,5 тысяч литров.

В Липецкой области пресечён крупный канал производства и сбыта так называемой «палёной» водки.

Как сообщили в пресс0службе УМВД РФ по Липецкой области, в частном домовладении в селе Косырёвка Липецкого района был выявлен цех по изготовлению фальсифицированного крепкого спиртного.



- Из производственного помещения было изъято различное технологическое оборудование, более 3 500 бутылок готовой к реализации водки с этикетками известных брендов без акцизных марок, а также 19 пластиковых десятилитровых ёмкостей со спиртом. Исследование показало, что обнаруженные горячительные напитки не соответствуют требованиям ГОСТа, - сообщили в полиции.

Общая стоимость изъятой продукции оценивается более чем в миллион рублей.

Позже в Левобережном районе ипецка оперативники обнаружили склад с тарой, используемой для розлива немаркированного алкоголя, в котором также хранились крышки и картонные ящики. В общей сложности изъято более 27 тысяч пустых стеклянных ёмкостей объёмом 0,5 и 1 литр с наклейками различных производителей.



По версии полиции, к противоправной деятельности могут быть причастны трое жителей Липецкой области в возрасте 28, 29 и 54 лет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ.



Фото и видео УМВД РФ по Липецкой области

