18 минут назад
Под Липецком разливали водку известных марок
Липецкие полицейские накрыли цех по производству кустарной водки - изъято более 1,5 тысяч литров.
В Липецкой области пресечён крупный канал производства и сбыта так называемой «палёной» водки.
Как сообщили в пресс0службе УМВД РФ по Липецкой области, в частном домовладении в селе Косырёвка Липецкого района был выявлен цех по изготовлению фальсифицированного крепкого спиртного.
- Из производственного помещения было изъято различное технологическое оборудование, более 3 500 бутылок готовой к реализации водки с этикетками известных брендов без акцизных марок, а также 19 пластиковых десятилитровых ёмкостей со спиртом. Исследование показало, что обнаруженные горячительные напитки не соответствуют требованиям ГОСТа, - сообщили в полиции.
Общая стоимость изъятой продукции оценивается более чем в миллион рублей.
Позже в Левобережном районе ипецка оперативники обнаружили склад с тарой, используемой для розлива немаркированного алкоголя, в котором также хранились крышки и картонные ящики. В общей сложности изъято более 27 тысяч пустых стеклянных ёмкостей объёмом 0,5 и 1 литр с наклейками различных производителей.
По версии полиции, к противоправной деятельности могут быть причастны трое жителей Липецкой области в возрасте 28, 29 и 54 лет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ.
Фото и видео УМВД РФ по Липецкой области
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