Выходные в Липецке: забег «Love is…» вместо «Лыжни России», фестиваль бадров, и в гости к кайманам

Рассказываем, куда пойти и на что посмотреть в субботу и воскресенье.

От 0 до -2

Зима в этом году и в феврале словно не зима вовсе. Столбик термометра сегодня днём опустится только до 2 градусов мороза, а поднимется до нуля. И вновь не обещают осадков, т.е. снега опять не ждём.







Отмена «Лыжни России»

У такой зимы снега в феврале не выпросишь, что помешало проведению проведению липецкого этапа «Лыжни России», который должен был состояться сегодня, 11 февраля.







Если вы ещё не в курсе – ехать в село Пады уже не зачем. Гонку перенесли на неделю как раз из-за малого количества снега в феврале. Организаторы надеются, что через неделю, 18 февраля, ситуация наладится, а на сегодня отбой. Ранее выписанные регистрации будут действовать и в новую дату гонки.

Отключения воды

В субботу, 11 февраля, из-за ремонтных работ с 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду потребителям на улице Гагарина в домах №№ 121/1, 123, 125, 125/1, 127, 131а, 133, 135, а также в частном секторе на улицах 20 Партсъезда, Арктической, Дарвина, Красной и Маяковского.







В воскресенье, 12 февраля, с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в гомах №№ 1,9 на улице Бехтеева, 30, 30ст1, 30ст2, 30ст4, 30к3, 30к4, 30к5, 30г/1, 30Бст1, 30Бст2, 30/3а, 28, 30е (Диализный центр), 30а, 30б, ст30г, 30д, 34ст1, 34ст1, ст34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6 на Московской; №№ 23, 21а, 25а, 21 на Фрунзе, а еще – в частном секторе улицы 40 лет Советской Армии.

Барды из разных городов сегодня споют в Липецке

В Городском Доме культуры (ул. Коммунистическая, 20) 11 февраля с 9 часов будут звучать гитары и литься песни.







Целый день здесь будет проходить ежегодный межрегиональный фестиваль бардовской песни. Свое творчество представят исполнители, дуэты и ансамбли, которые споют как собственные песни, так и полюбившиеся произволения Высойкого, Окуджавы, Визбора, Щебракова и т.д. Завершится фестиваль вечером гала-концертом и награждением победителей.

Концерт о любви

В концентром зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) липецкой государственной филармонии 11 февраля в 17:00 пройдёт концерт «Пообещайте мне любовь».







В литературно-музыкальной композиции с участием заслуженной артистки России Зинаиды Карандаковой (сопрано), лауреата международных конкурсов Сергея Терехова (фортепиано) и мастера художественного слова Веры Мартыновой прозвучат произведения о любви. Вы услышите «Любовь настала» и «Два стрижа» Р. Паулса, «Ты на свете есть» А. Бабаджаняна, «Не отрекаются любя» М. Минкова, «Да» и «Этот мир» А. Зацепина, «Любовь, похожая на сон» И. Крутого, «Не исчезай» М. Таривердиева, «Озеро надежды» И. Николаева, «Пообещайте мне любовь» Е. Крылатова, а также стихи А. Пушкина, У. Шекспира, В. Высоцкого, Э. Асадова, А. Фета. Это будет очень трогательно.

На APT-тусовке начнут показывать кино и пригласят новых артистов

Очередная Art-тусовка пройдёт в субботу в библиотеке имени С.Есенина на ул. Циолковского, 15/3.

Начнётся она в 18:00 с просмотра фильма «Мудрая женщина» режиссёра Светланы Морозовой, в котором поставлен вопрос – а так ли счастлива дама, целиком растворившая себя в семье? Клуб «Сова» представит театрализованную десятиминутку «Царь и Кощей Бессмертный», на тусовке дебютирует дуэт «Где моя булка?» Ирина Порываевой и Анастасии Болдыревой, 15 минут посвятят квизу «Великие изобретения» и целый час (с 20:45) отдадут «Открытому микрофону», где свои вокальные, творческие, ораторские таланты может продемонстрировать любой желающий.







Музыкальная терапия и театр марионеток

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) на выходных пройдут любопытные мероприятия.

В субботу состоится концерт «Музыкальная терапия. Ностальгия» скрипачки Анастасии Юрасовой. Начало в 18:03, выход – оплата по сердцу.



Анастасия Юрасова



В воскресенье в 11:03 липецкий Театр Маленьких марионеток представит музыкальный детский спектакль «Принцесса на горошине». В театре марионеток кукловод не скрывается за ширмой, действие происходит на небольшой сцене. Талантливое исполнение, оригинальные шутки, как перец, приправляют остротой классический сюжет.

Кино в ОЦКНТ

В областном Центре культуры, народного творчества и кино возобновили показы кинофильмов.

На этих выходных на экране в большом зале липчанам покажут российскую комедию 2022 года «Иван Семенов - школьный переполох!» (6+). Эта история шального мальчика, которого выгнали из элитной гимназии за плохое поведение в обычную школу. Но Иван Семёнов не растерялся и здесь, в вместе с новыми друзьями стал устраивать самые невероятные шалости. История перевоспитания трудного подростка, в основе которой, конечно же, любовь.



Ваня Семёнов. Кадр из кинофильма



Сеансы пройдут 11 и 12 февраля в 12:00 и в 15:00.

Маша и Гена приглашают

А в липецком зоопарке сегодня,11 февраля, в 13:30 посетителям подробно расскажут об акватеррариеме. Желающих приглашают на отдельную экскурсию по обиталищу рыб, насекомых и рептилий.



Фото cdni.rt.com



Террариум появился в зверинце в далёком 1996 году, первая коллекция насчитывала 30 видов животных и рыб, сейчас их уже более 200. Гордость коллекции Гена и Маша – гладколобый и крокодиловый кайманы. Им уже по 27 лет, у каждого свой характер и своя история. Послушать весьма любопытно.

Не поедем, так побегаем

Итак, «Лыжню России» перенесли. Но, как поётся в песне, «от спорта не избавиться». В воскресенье 12 февраля на Зелёном острове состоится легкоатлетический забег «Love is…», посвященный предстоящему Дню влюблённых.

Для бега ведь снег не так важен… Дети 6-9 лет и 10-13 лет пробегут 1 километр; подростки от 14 лет - 3,6 км; взрослым нужно преодолеть дистанцию 5,4 км. Это забег из серии Lipetsk running. Главным критерием мероприятия является то, что участники забега должны бежать парами. Неважно, с кем атлеты встанут плечом к плечу — другом, женой, мужем, тёщей или даже собакой. Главное — бежать в одной связке.







Все участники забега получат фирменные медали-половинки одного сердца. Кроме того, в концовке всех ждёт сладкие сюрпризы. Начало в 11:00.

Дорогие липчане! Хочется с головой уйти в выходные, но советуем держать «ушки на макушке» и время от времени интересоваться новостями окружающего мира. Заходите на GOROD48 и будьте уверены, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте!