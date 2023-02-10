В СберСтраховании жизни выяснили, сколько денег нужно жителям Липецка для финансовой независимости

Жителям Липецка для финансовой независимости необходимо 4,8 млн рублей накоплений, выяснила СберСтрахование жизни. В среднем по стране этот показатель составляет 4,3 млн рублей. В 2021 году, когда проводилось аналогичное исследование, жители Липецка назвали сумму в 2,69 млн рублей.

Фундаментом финансовой независимости большинство липчан назвали достойную зарплату — с этим согласились 66% респондентов (60% в 2021 году). Для этого среднемесячный доход должен начинаться от 63 тыс. рублей.Для 42% респондентов из Липецка непременным условием материального благополучия является наличие накоплений. В 2021 году этот показатель составлял 32%. Ещё 53% важным пунктом считают наличие недвижимости для сдачи в аренду, 15% — собственный бизнес, 4% — инвестиции в акции и облигации.Портрет финансово независимого жителя Липецка респонденты описали так: полностью обеспечивает себя материально (66 против 60% в 2021 году), живёт в собственном жилье (36 против 49%), имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности (61 против 50%), путешествует (7 против 44%), помогает родным (14 против 21%), получает пассивный доход от инвестиций или вкладов (17 против 22%).64% горожан считают себя материально свободными (60% в 2021 году). Респонденты сами стали или хотели бы стать финансово независимыми в 32 года.«В 2023 году для финансового благополучия жителям Липецка необходимо 4,8 млн рублей накоплений. Это на 2,11 млн рублей больше аналогичного показателя за 2021 год. Системный подход к сбережениям позволяет достигать поставленных целей. Поддержать финансовую дисциплину можно, например, с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ). Такая копилка дополнительно предоставляет страховую защиту от непредвиденных событий. Оформить НСЖ можно в любом отделении Сбера в Липецке».Исследование проводилось в январе 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по репрезентативной выборке. В опросе приняли участие 11 тыс. человек.