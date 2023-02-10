24 минуты назад
Названы самые популярные пароли 2022 года
В 2022-м самыми популярными паролями стали «a123456», «123456» и «123456789». Об этом говорится в исследовании сервиса DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence), сообщают «Известия». По сравнению с предыдущим годом, данные для входа стали еще проще.
При этом отмечается, что топ самых популярных кириллических паролей по всем доменным зонам остался без изменений. В него вошли: «йцукен», «пароль», «любовь», «привет», «наташа», «максим», «марина», «люблю», «андрей» и «кристина».
Изменение топов используемых комбинаций говорит о том, что, несмотря на атаки хакеров и усилия производителей программного обеспечения, пароли пользователей в массе своей остаются опасно простыми, подчеркнул основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян. По его словам, почти миллиард паролей содержит только цифры, а мировой топ возглавляют вариации «12345».
В крупных банках и социальных сетях «Известия» заверили, что для защиты личных кабинетов клиентов и страниц пользователей применяется весь комплекс мер.