В России

24 минуты назад

Названы самые популярные пароли 2022 года

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#пароли

В 2022-м самыми популярными паролями стали «a123456», «123456» и «123456789». Об этом говорится в исследовании сервиса DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence), сообщают «Известия». По сравнению с предыдущим годом, данные для входа стали еще проще.

Анализ 1,5 млрд учетных записей ресурсов в РФ (находящихся в доменных зонах .RU и .РФ) за прошлый год выявил, что пользователи часто применяли пароли: «33112211», «123456» (занимавший третье место в 2021-м) и «1q2w3e4r».

При этом отмечается, что топ самых популярных кириллических паролей по всем доменным зонам остался без изменений. В него вошли: «йцукен», «пароль», «любовь», «привет», «наташа», «максим», «марина», «люблю», «андрей» и «кристина».

Изменение топов используемых комбинаций говорит о том, что, несмотря на атаки хакеров и усилия производителей программного обеспечения, пароли пользователей в массе своей остаются опасно простыми, подчеркнул основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян. По его словам, почти миллиард паролей содержит только цифры, а мировой топ возглавляют вариации «12345».

В крупных банках и социальных сетях «Известия» заверили, что для защиты личных кабинетов клиентов и страниц пользователей применяется весь комплекс мер.

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#пароли

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