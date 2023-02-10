За некачественную воду жителям деревни вернут более 473 тысяч рублей

Уже в этом месяце жители Тужиловки получат платежные документы с перерасчетом платы за холодную воду на сумму более 473 тысяч рублей.





Было установлено, что пять лет: с июня 2017 года по март 2022 года Липецкий районный водоканал



Госжилинспекцией было выдано предписание о выполнении перерасчета платы за холодную воду потребителям 69 домов в деревне за последние пять лет. Оно было признано законным Девятнадцатым арбитражным апелляционным судом Воронежа, а также



Как сообщает ГЖИ, уже в этом месяце жители Тужиловки получат платежные документы с перерасчетом платы за холодную воду на сумму более 473 тысяч рублей. При этом сейчас они пьют уже качественную воду — водоканал поставил очистные сооружения, и теперь к воде никаких претензий нет.



«Аналогичный перерасчет ждут жители села Большая Поляна Тербунского района. В ходе проверки ГЖИ здесь также установлен факт предоставления коммунальной услуги по холодному водоснабжению ненадлежащего качества. В адрес МУП «Тербунский водоканал» вынесено предостережение о выполнении перерасчета», - добавляют в Госжилинспекции. Напомним, в Госжилинспекцию обратился житель деревни Тужиловка Липецкого района по вопросу перерасчета платы за холодную воду в связи с её несоответствием требованиям СанПиН.Было установлено, что пять лет: с июня 2017 года по март 2022 года Липецкий районный водоканал предоставлял услугу водоснабжения с нарушениями Госжилинспекцией было выдано предписание о выполнении перерасчета платы за холодную воду потребителям 69 домов в деревне за последние пять лет. Оно было признано законным Девятнадцатым арбитражным апелляционным судом Воронежа, а также Арбитражным судом Липецкой области Как сообщает ГЖИ, уже в этом месяце жители Тужиловки получат платежные документы с перерасчетом платы за холодную воду на сумму более 473 тысяч рублей. При этом сейчас они пьют уже качественную воду — водоканал поставил очистные сооружения, и теперь к воде никаких претензий нет.«Аналогичный перерасчет ждут жители села Большая Поляна Тербунского района. В ходе проверки ГЖИ здесь также установлен факт предоставления коммунальной услуги по холодному водоснабжению ненадлежащего качества. В адрес МУП «Тербунский водоканал» вынесено предостережение о выполнении перерасчета», - добавляют в Госжилинспекции.