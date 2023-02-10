Общество

38 минут назад

За некачественную воду жителям деревни вернут более 473 тысяч рублей

5 243
#ЖКХ #вода
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За некачественную воду жителям деревни вернут более 473 тысяч рублей

Уже в этом месяце жители Тужиловки получат платежные документы с перерасчетом платы за холодную воду на сумму более 473 тысяч рублей.

Напомним, в Госжилинспекцию обратился житель деревни Тужиловка Липецкого района по вопросу перерасчета платы за холодную воду в связи с её несоответствием требованиям СанПиН.

Было установлено, что пять лет: с июня 2017 года по март 2022 года Липецкий районный водоканал предоставлял услугу водоснабжения с нарушениями.

Госжилинспекцией было выдано предписание о выполнении перерасчета платы за холодную воду потребителям 69 домов в деревне за последние пять лет. Оно было признано законным Девятнадцатым арбитражным апелляционным судом Воронежа, а также Арбитражным судом Липецкой области.

Как сообщает ГЖИ, уже в этом месяце жители Тужиловки получат платежные документы с перерасчетом платы за холодную воду на сумму более 473 тысяч рублей. При этом сейчас они пьют уже качественную воду — водоканал поставил очистные сооружения, и теперь к воде никаких претензий нет.

«Аналогичный перерасчет ждут жители села Большая Поляна Тербунского района. В ходе проверки ГЖИ здесь также установлен факт предоставления коммунальной услуги по холодному водоснабжению ненадлежащего качества. В адрес МУП «Тербунский водоканал» вынесено предостережение о выполнении перерасчета», - добавляют в Госжилинспекции.
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#ЖКХ #вода
2

Комментарии (5)

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Koммунист

5 минут назад
Для обкома закупают бутилированный нарзан
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Горожанин.

10 минут назад
А за мутность когда будут делать перерасчёт? Я так же почти всю резьбу на фильтре стёр, крутить и чистить замучился после каждых отключений.
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Маловато будет.

17 минут назад
За 5 лет некачественной воды по 6855 на дом?
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гость Григорьев

18 минут назад
Лучше бы отдали бедным.
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Однако

27 минут назад
Прецедент...
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