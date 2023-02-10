50 минут назад
На шести улицах Липецка в субботу отключат холодную воду
В субботу, 11 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на своих сетях в дух районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители шести улиц, сообщили в компании.
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 121/1, 123, 125, 125/1, 127, 131а, 133, 135 по улице Гагарина. Машина с водой для питья будет находиться возле дома № 135.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
В одной поре.