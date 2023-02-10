Общество

50 минут назад

На шести улицах Липецка в субботу отключат холодную воду

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#отключения
На шести улицах Липецка в субботу отключат холодную воду

В субботу, 11 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на своих сетях в дух районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители шести улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется частный сектор улиц Красной, Арктической, 20-го Партсъезда, Дарвина, Маяковского. Подвоз воды для питья и хозяйственных нужд будет организован к дому № 30а по улице Красной. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 121/1, 123, 125, 125/1, 127, 131а, 133, 135 по улице Гагарина. Машина с водой для питья будет находиться возле дома № 135. 
После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

1 446
#отключения

Комментарии (1)

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В одной поре.

39 минут назад
РВК Липецк желает приятного отдыха жителям этих районов после трудовой недели.
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