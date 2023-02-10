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Завтра в Липецкой области еще один бесснежный день

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#снег
Завтра в Липецкой области еще один бесснежный день

11 февраля Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов – существенных осадков не ожидается. 

12 и 13 февраля с приближением фронтального раздела с запада ожидается снег различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят: 2-5 градусов мороза, что на 2-5 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -5 до -10 градусов, днем – от 0 до -5 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от -5 до -7 градусов, днем она составит от 0 до -2 градусов.

День 11 февраля стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 31 градусов мороза. 

265
#снег

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