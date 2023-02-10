Происшествия

сегодня, 16:53

На проспекте Победы автобус сбил 14-летнего мальчика

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#ДТП

Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе.

Сегодня в 15:18 в Липецке на проспекте Победы в районе дома №71 автобус 323-го маршрута сбил 14-летнего мальчика. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, авария произошла на регулируемом пешеходном переходе. 

Ребёнка доставили в Липецкую областную больницу, сейчас его обследуют. 

Видео - vk.com/myregion48
3 1337
#ДТП

Комментарии (3)

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777

3 минуты назад
Краткость конечно сестра таланта но хотелось бы прояснить кто же виновник ЧП.
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Нонка

18 минут назад
Ну какого мальчика-юношу,парня!
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Ник

сегодня, 17:07
Уже не в первый раз на этом переходе сбивают людей. Нет ни камер, ни чего, несутся все как бешеные. Рядом школа, примите уже меры.
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