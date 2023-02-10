На проспекте Победы автобус сбил 14-летнего мальчика

Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе.

Сегодня в 15:18 в Липецке на проспекте Победы в районе дома №71 автобус 323-го маршрута сбил 14-летнего мальчика. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, авария произошла на регулируемом пешеходном переходе.Ребёнка доставили в Липецкую областную больницу, сейчас его обследуют.