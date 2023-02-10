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Липецкая вечЁрка: автобус сбил подростка, кадровый рейтинг и сколько должна ехать скорая помощь
Сегодня, 10 февраля, на проспекте Победы автобус сбил подростка, GOROD48 составил рейтинг самых «опасных» департаментов мэрии, и главврач Александр Игнатовский рассказал о тонкостях в работе скорой помощи.
А утро началось сегодня с известия о том, что липчане обнаружили коровью голову на крыше гаража напротив дома № 45 по улице 40 лет Октября (это район Сокола). Кто сделал столь странную инсталляцию, так и осталось неизвестным. В полицию с заявлениями о краже животного или его частей никто не обращался.
— Липецкая Коза ностра настолько сурова, что не разменивается на собачьи и кому-то одному в постель. Тут коровья и пусть вся многоэтажка гадает, кому предупреждение. А может и всему дому сразу. Да и гуманизм, какой-никакой: собачек жалко, а коров так и так на убой выращивают, — заметила Череда.
— Это новое течение в архитектуре города! — предположил Гость.
GOROD48 составил рейтинг департаментов Липецка по количеству сменившихся в них начальников. В лидеры выбились департаменты ЖКХ и экономического развития. В них за менее чем четыре года сменилось по пять руководителей. На последнем месте (при этом самым постоянным) оказался департамент финансов: Татьяна Григорова руководит им уже седьмой год.
Главный врач Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области Александр Игнатовский, он отвечает за деятельность всех скорых в регионе, рассказал GOROD48, сколько времени бригада должна ехать на вызов и почему врачей, в некоторых случаях, приходится ждать часами.
В экстренных случаях «медицинский спецназ», как называет своих подчиненных Александр Игнатовский, обязан приехать на вызов в течение 20 минут, в неотложных — в течение двух часов.
В Липецке убрали почти все следы Нового года, рабочие заканчивают демонтаж праздничных украшений. Да и погода на улице все больше напоминает весеннюю. На завтра синоптики прогнозируют от 0 до -2 градусов.
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