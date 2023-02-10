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Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 19 тысяч человек
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. От стихийного бедствия пострадала и Сирия. Экстренные службы продолжают поисковые работы.
"С сожалением сообщаю, что число погибших у нас составило 18 991. 75 523 человека пострадали", - уточнил глава государства.
По его словам, правительство Турции готово в течение года оплачивать аренду жилья пострадавшим, которые не захотят жить в палаточных городках. Кроме того, Эрдоган заявил, что в пострадавших районах республики фиксируются случаи мародерства, отмечая, что введенный режим чрезвычайного положения "поможет с этим бороться", - пишет "Газета.ru".
В то же время он признал, что реакция властей на произошедшие землетрясения была не такой быстрой, какой должна была бы быть.
Ранее сообщалось о 18 342 погибших и 74 242 пострадавших.
6 февраля два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 произошли в районе Пазарджик в Кахраманмараше и магнитудой 7,6 в районе Эльбистан. Как заявили в турецком Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), за землетрясениями последовали еще 1330 афтершоков.
От стихийного бедствия пострадала и Сирия. По последним данным, в стране погибли 1347 человек. Число пострадавших составляет 2295.
8 февраля в турецком Хатае под завалами одного из домов оказалась семья из Москвы — муж с женой и двое детей возрастом 2,5 и 4 года. Два дня спустя были обнаружены тела женщины и одного из детей, позже спасатели МЧС обнаружили тело второго ребенка. Сообщается, что семья приехала в Турцию к родственникам со стороны мужа, - пишут "Известия".