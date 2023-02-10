В России
32 минуты назад
В Минэкономразвития заявили об увеличении доли дружественных стран в экспорте из РФ с 42 до 65%
Также с 58% до 35% снизился российский экспорт в недружественные страны.
Доля недружественных стран в российском экспорте товаров снизилась до 35% в прошлом году, а доля дружественных государств выросла с 42 до 65%, - говорится в данных Минэкономразвития. Пятая часть поставок пришлась на Китай, - передает РБК.
Экспорт товаров из России по итогам января—ноября 2022 года достиг $538 млрд, что на 23,4% превысило экспортный объем в денежном выражении за одиннадцать месяцев 2021 года, говорится в презентации Минэкономразвития об итогах 2022 года. Импорт в страну, напротив, снизился на 12,7%, до $230 млрд. В результате оборот внешней торговли России за одиннадцать месяцев составил $768 млрд, увеличившись почти на 10% в годовом выражении.
В документе впервые раскрывается степень эффективности переориентации российского экспорта от недружественных стран — тех, кто ввел санкции против России в 2022 году или присоединился к ним. По данным Минэкономики, доля недружественных экономик в экспорте из России к концу 2022 года снизилась до 35%, тогда как еще в начале года занимала 58%. Соответственно, доля нейтральных и дружественных стран увеличилась с 42 до 65%. Исходя из показателей, приведенных министерством, экспорт в такие страны за январь—ноябрь составил почти $350 млрд.
В презентации говорится, что $1,34 млрд экспорта было "сохранено" в результате «устранения барьеров на внешних рынках», а именно упрощения поставок в Турцию, защиты позиции России в компенсационных расследованиях США и т.д.
В Федеральной таможенной службе заявили, что по итогам всего прошлого года доля недружественных стран в совокупном экспорте РФ сократилась на 10%, а в импорте — на 25% по сравнению с данными 2021 года (сколько эти доли составляли в 2021 году, в ФТС не сообщили). Приведенные расчеты службы основаны на статистике в натуральном выражении, а не в деньгах. Ранее в ФТС сообщали, что в физическом выражении импорт из России сократился на 16%. "Структура экспорта и импорта в 2022 году не претерпела существенных изменений. В целом импорт сократился за счет европейских стран, по году весовое падение, по предварительным данным, составило около 16%", — отметил первый замглавы ведомства Руслан Давыдов.
В перечне недружественных стран и территорий — около 60 наименований. В 2021 году в товарном экспорте России на недружественные ныне Нидерланды (второе место после Китая) приходилось 8,6%, на Германию — 6%, Великобританию — 4,5%, Италию — 3,9%, США — 3,6%.
Экспорт товаров из России по итогам января—ноября 2022 года достиг $538 млрд, что на 23,4% превысило экспортный объем в денежном выражении за одиннадцать месяцев 2021 года, говорится в презентации Минэкономразвития об итогах 2022 года. Импорт в страну, напротив, снизился на 12,7%, до $230 млрд. В результате оборот внешней торговли России за одиннадцать месяцев составил $768 млрд, увеличившись почти на 10% в годовом выражении.
В документе впервые раскрывается степень эффективности переориентации российского экспорта от недружественных стран — тех, кто ввел санкции против России в 2022 году или присоединился к ним. По данным Минэкономики, доля недружественных экономик в экспорте из России к концу 2022 года снизилась до 35%, тогда как еще в начале года занимала 58%. Соответственно, доля нейтральных и дружественных стран увеличилась с 42 до 65%. Исходя из показателей, приведенных министерством, экспорт в такие страны за январь—ноябрь составил почти $350 млрд.
В презентации говорится, что $1,34 млрд экспорта было "сохранено" в результате «устранения барьеров на внешних рынках», а именно упрощения поставок в Турцию, защиты позиции России в компенсационных расследованиях США и т.д.
В Федеральной таможенной службе заявили, что по итогам всего прошлого года доля недружественных стран в совокупном экспорте РФ сократилась на 10%, а в импорте — на 25% по сравнению с данными 2021 года (сколько эти доли составляли в 2021 году, в ФТС не сообщили). Приведенные расчеты службы основаны на статистике в натуральном выражении, а не в деньгах. Ранее в ФТС сообщали, что в физическом выражении импорт из России сократился на 16%. "Структура экспорта и импорта в 2022 году не претерпела существенных изменений. В целом импорт сократился за счет европейских стран, по году весовое падение, по предварительным данным, составило около 16%", — отметил первый замглавы ведомства Руслан Давыдов.
В перечне недружественных стран и территорий — около 60 наименований. В 2021 году в товарном экспорте России на недружественные ныне Нидерланды (второе место после Китая) приходилось 8,6%, на Германию — 6%, Великобританию — 4,5%, Италию — 3,9%, США — 3,6%.