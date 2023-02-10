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17 минут назад

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» станет обязательной с июня

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#Госуслуги #аутентификация

К 1 июня подключение двухфакторной аутентификации станет обязательным для всех пользователей "Госуслуг".

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что дополнительный фактор аутентификации на "Госуслугах", помимо логина и пароля, станет обязательным с 1 июня, - передает РИА Новости.

"Мы, Минцифры, совершенствуем систему защиты (на "Госуслугах" - ред.), и сейчас фактически говорим, что вводим программу обязательности второго фактора. Сейчас для того, чтобы получить доступ к "Госуслугам", достаточно логина и пароля. Мы считаем, что в текущий момент этого уже мало, нужно обязательно использовать второй фактор для авторизации", - заявил глава министерства.

По его словам, программа стартует 1 марта, далее министерство будет поэтапно вводить второй фактор, как обязательный.

"Это либо смска, либо дополнительная аутентификация. Это позволит нам обеспечить безопасность для тех пользователей, которые используют простые пароли, чьи учетные записи подвергаются вирусным атакам… Второй фактор гарантирует лучшую защиту", - пояснил он.

"Обязательным при авторизации он станет с 1 июня", - добавил министр.
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#Госуслуги #аутентификация

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