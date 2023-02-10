ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году и вернется к таргету в 4% в 2024 году.





ЦБ РФ оставляет этот показатель неизменным уже в третий раз. Последний раз регулятор понижал ключевую ставку в сентябре.



В докладе Центробанка говорится, что динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза регулятора. "Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности",— говорится в документе.



Как отмечает регулятор, несмотря на снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, они все еще остаются "на повышенном уровне". Проинфляционные риски усиливают ускорение исполнения бюджетных расходов, а также ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда.



Регулятор будет принимать дальнейшие решения о ключевой ставке, учитывая динамику инфляции. Согласно прогнозу Центробанка, годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и 4% в 2024-м.



Снижение ВВП по итогам 2022 года регулятор оценил в 2,5%. По прогнозу регулятора, темп прироста ВВП составит -1–1% в 2023 году и 0,5–2,5% в 2024 году. В 2025 году показатель ВВП вырастет на 1,5–2,5%.



По прогнозу ЦБ РФ, текущем году средняя ключевая ставка будет в диапазоне 6,5–8,5%, в 2024-м — 6–7%, в 2025-м — 5,6%. Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева допускала изменение прогноза ключевой ставки в 2023 году с учетом нескольких факторов: конъюнктуры нефтегазовых рынков, конечного бюджета и санкционных ограничений. Совет директоров Центробанка России 10 февраля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых, - говорится в сообщении регулятора ЦБ РФ оставляет этот показатель неизменным уже в третий раз. Последний раз регулятор понижал ключевую ставку в сентябре.В докладе Центробанка говорится, что динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза регулятора. "Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности",— говорится в документе.Как отмечает регулятор, несмотря на снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, они все еще остаются "на повышенном уровне". Проинфляционные риски усиливают ускорение исполнения бюджетных расходов, а также ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда.Регулятор будет принимать дальнейшие решения о ключевой ставке, учитывая динамику инфляции. Согласно прогнозу Центробанка, годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и 4% в 2024-м.Снижение ВВП по итогам 2022 года регулятор оценил в 2,5%. По прогнозу регулятора, темп прироста ВВП составит -1–1% в 2023 году и 0,5–2,5% в 2024 году. В 2025 году показатель ВВП вырастет на 1,5–2,5%.По прогнозу ЦБ РФ, текущем году средняя ключевая ставка будет в диапазоне 6,5–8,5%, в 2024-м — 6–7%, в 2025-м — 5,6%. Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева допускала изменение прогноза ключевой ставки в 2023 году с учетом нескольких факторов: конъюнктуры нефтегазовых рынков, конечного бюджета и санкционных ограничений.