За массовое ДТП «по вине сына» с усманца потребовали 800 000 рублей

Но мужчина не поверил мошенникам.

Как сообщает пресс-служба полиции, 9 февраля 60-летнему жителю Усманского района позвонили на домашний телефон и пытались обмануть на 800 000 рублей. Деньги требовали за спасение сына от ответственности за ДТП.



Но мужчина не поверил в то, что сын может быть виновником массового ДТП, положил трубку и сразу связался с «попавшим в беду». Информация от мошенников не подтвердилась.



Полиция просит липчан проявлять бдительность: проверять неточности в рассказе, прислушиваться к голосу и обязательно лично перезванивать родственникам, которым якобы требуется помощь.

