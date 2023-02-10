Происшествия

сегодня, 13:31

За массовое ДТП «по вине сына» с усманца потребовали 800 000 рублей

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#мошенничество #ДТП
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За массовое ДТП «по вине сына» с усманца потребовали 800 000 рублей

Но мужчина не поверил мошенникам.

Как сообщает пресс-служба полиции, 9 февраля 60-летнему жителю Усманского района позвонили на домашний телефон и пытались обмануть на 800 000 рублей. Деньги требовали за спасение сына от ответственности за ДТП.

Но мужчина не поверил в то, что сын может быть виновником массового ДТП, положил трубку и сразу связался с «попавшим в беду». Информация от мошенников не подтвердилась.

Полиция просит липчан проявлять бдительность: проверять неточности в рассказе, прислушиваться к голосу и обязательно лично перезванивать родственникам, которым якобы требуется помощь.
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#мошенничество #ДТП
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Комментарии (2)

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Справедливый

6 минут назад
"Первая ласточка" ! Скоро мошенники с голоду помрут или (Ужас) - пойдут работать... )))
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777777

51 минуту назад
Почему мошенников не наказывают? У нас же была законодательная инициатива - все разговоры записывать и хранить. Если эта идея воплощена, то нельзя ли технически проработать меры по противодействию?
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