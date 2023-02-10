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Ученые разработали протоколы для вузов на случай новых эпидемий

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#эпидемия #вузы

Ученые Российской академии образования разработали протоколы экстренного реагирования для вузов на случай возникновения новых эпидемий.

Ученые Российской академии образования разработали протоколы экстренного реагирования для вузов на случай возникновения новых эпидемий, требующих перехода на дистанционное обучение, - сообщили РИА Новости в пресс-службе РАО.

"По итогам проведенного учеными РАО мониторинга созданы стандартизированные протоколы реагирования в ситуации эпидемиологической угрозы, содержащие рекомендации для руководителей образовательных организаций, преподавателей и студентов", — говорится в сообщении.

Мониторинг, посвященный психологическому благополучию и психолого-педагогическим сложностям студентов и преподавателей в период пандемии коронавируса, показал, что на психологическое состояние педагогов пандемия оказала более сильное негативное воздействие, чем на состояние студентов, у части из них оказались более выраженными депрессия, тревога и стресс, - отметили в пресс-службе.

Специалисты РАО обеспечат вузы протоколами, рекомендациями и курсами повышения квалификации, которые позволят уменьшить стресс в случае повторного перехода ни дистанционное обучение, - пояснили в ведомстве.
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#эпидемия #вузы

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