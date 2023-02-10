В Липецке убрали почти все елки

На площади Петра рабочие заканчивают демонтаж.

Сотрудники предприятия «Липецкгорсвет» завершили демонтаж иллюминации на каскаде фонтанов и у Комсомольского пруда. Металлические конструкции, обтянутые светодиодными гирляндами, отвезли на хранение до будущего года. В ближайшее время с фонтанов на улице Ленина снимут зимний вариант украшений.



Уже отключили растяжки и консоли на проспекте Мира, улицах Первомайская, Зегеля и Советская. Завершается демонтаж елочных украшений на площади Петра Великого.



Фото: vk.com