Общество

35 минут назад

В Липецке убрали почти все елки

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#елки #Новый год
В Липецке убрали почти все елки

На площади Петра рабочие заканчивают демонтаж.

Сотрудники предприятия «Липецкгорсвет» завершили демонтаж иллюминации на каскаде фонтанов и у Комсомольского пруда. Металлические конструкции, обтянутые светодиодными гирляндами, отвезли на хранение до будущего года. В ближайшее время с фонтанов на улице Ленина снимут зимний вариант украшений.

Уже отключили растяжки и консоли на проспекте Мира, улицах Первомайская, Зегеля и Советская. Завершается демонтаж елочных украшений на площади Петра Великого.

 Фото: vk.com
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#елки #Новый год

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