Общество
35 минут назад
В Липецке убрали почти все елки
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На площади Петра рабочие заканчивают демонтаж.
Сотрудники предприятия «Липецкгорсвет» завершили демонтаж иллюминации на каскаде фонтанов и у Комсомольского пруда. Металлические конструкции, обтянутые светодиодными гирляндами, отвезли на хранение до будущего года. В ближайшее время с фонтанов на улице Ленина снимут зимний вариант украшений.
Уже отключили растяжки и консоли на проспекте Мира, улицах Первомайская, Зегеля и Советская. Завершается демонтаж елочных украшений на площади Петра Великого.
Фото: vk.com
Уже отключили растяжки и консоли на проспекте Мира, улицах Первомайская, Зегеля и Советская. Завершается демонтаж елочных украшений на площади Петра Великого.
Фото: vk.com
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