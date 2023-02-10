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13 минут назад
РФ в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки
Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что страна не будет продавать нефть сторонникам "потолка цен".
РФ планирует в марте добровольно сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, - заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка", - сказал он.
"В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", - добавил Новак.
По его словам, механизм "ценового потолка" может повлиять на дефицит нефти и продукции в других отраслях, - передает ТАСС.
"В будущем он может не только привести к снижению инвестиций в нефтяном секторе и, соответственно, дефициту нефти в будущем, но и быть распространенным на другие сектора мировой экономики с аналогичными последствиями", - отметил Новак.
Россия считает, что механизм "ценового потолка" при реализации российской нефти и нефтепродуктов является вмешательством в рыночные отношения и продолжением деструктивной энергополитики стран коллективного Запада, - добавил он.
"В качестве одного из шагов по нивелированию угрозы мировому нефтяному рынку в России введен запрет напрямую или косвенно применять в договорах на поставку нефти отсылки к любым нелегитимным рестрикциям", - заявил вице-премьер.
Вице-премьер отметил, что Россия сейчас полностью реализовывает всю свою добываемую нефть.
С 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из РФ, страны G7, ЕС и Австралия ввели "потолок" цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. А с 5 февраля 2023 года начали действовать аналогичные ограничения на поставки нефтепродуктов из России. Размер "потолка" был определен в размере $100 и $45 долларов за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов.
"На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка", - сказал он.
"В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", - добавил Новак.
По его словам, механизм "ценового потолка" может повлиять на дефицит нефти и продукции в других отраслях, - передает ТАСС.
"В будущем он может не только привести к снижению инвестиций в нефтяном секторе и, соответственно, дефициту нефти в будущем, но и быть распространенным на другие сектора мировой экономики с аналогичными последствиями", - отметил Новак.
Россия считает, что механизм "ценового потолка" при реализации российской нефти и нефтепродуктов является вмешательством в рыночные отношения и продолжением деструктивной энергополитики стран коллективного Запада, - добавил он.
"В качестве одного из шагов по нивелированию угрозы мировому нефтяному рынку в России введен запрет напрямую или косвенно применять в договорах на поставку нефти отсылки к любым нелегитимным рестрикциям", - заявил вице-премьер.
Вице-премьер отметил, что Россия сейчас полностью реализовывает всю свою добываемую нефть.
С 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из РФ, страны G7, ЕС и Австралия ввели "потолок" цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. А с 5 февраля 2023 года начали действовать аналогичные ограничения на поставки нефтепродуктов из России. Размер "потолка" был определен в размере $100 и $45 долларов за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов.