В России

47 минут назад

Огурцы с начала года подорожали более чем на 50% из-за сезонности и роста энерготарифов

78
#огурцы #цены

Согласно статистике ведомства, огурцы прибавили в цене значительнее всех российских потребительских товаров за рассматриваемый период.

Огурцы стали лидером подорожания среди потребительских товаров и услуг в начале 2023 года, - говорится в данных Росстата. Цены на огурцы выросли по сравнению с концом декабря 2022 года на 53,6%. По сравнению с предыдущей неделей стоимость огурцов выросла на 12,7%. Помимо огурцов с начала года заметно подорожали и помидоры — к концу первой недели февраля они были на 29,6% дороже, чем в конце прошлого года, - передает РБК.

Начиная с сентября огурцы в рознице, исходя из данных Росстата, сезонно дорожают. Но в прошлом году, к примеру, темпы подорожания были не такими заметными: в начале февраля 2022 года огурцы подорожали по сравнению с декабрем 2021 года всего на 16%.

Традиционно цены на огурцы в зимний период находятся на высоких отметках, а пиковых значений цены достигают в январе-феврале, напоминает зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз Дмитрий Леонов. По его данным, к 1 февраля 2023 года средние розничные цены на огурцы составляли 238,8 руб. за 1 кг — за месяц они выросли на 34,9%.

Начиная с января производители огурцов повысили закупочные цены, - рассказали в торговой сети "Верный": за месяц цена подскочила на 35%. При этом на рынке сейчас представлены только отечественные огурцы из российских теплиц, подчеркивают в сети. Повышение цен на эти овощи связано в том числе с сокращением урожая и с посадками новых сортов огурцов, урожай которых будут снимать весной, продолжает представитель ретейлера. Но в этом году "себестоимость огурцов не выросла так значительно, как закупочная цена", - считают в торговой сети. Огурцы — базовый товар для покупателей "Верного", спрос на них не снижался, поэтому практически все виды огурцов сети сейчас приходится продавать дешевле, чем она их закупает, - отмечает представитель ретейлера.

Источник РБК в одной из торговых сетей также отмечает, что скачок цен в январе может быть связан с нехваткой продукции: перед посадкой следующего урожая производители ежегодно снижают производство, а в этом году параллельно произошел масштабный "агрономический" сбой у одного из крупнейших поставщиков тепличных огурцов.

В Федеральную антимонопольную службу жалоб от участников рынка на рост цен на огурцы пока не поступало, - сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что один из основных факторов, влияющих на рост цен на плодоовощную продукцию, — сезонность производства, которая приводит к неравномерной реализации продукции в течение года. "В зимний период, с конца декабря, цены на плодоовощную продукцию увеличиваются в связи с увеличением затрат на сортировку, а также дополнительных затрат, связанных с поставкой продукции в торговые сети", — заявили в ФАС.

В Национальном союзе производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) указывают, что текущая динамика цен на огурцы связана с двумя факторами.

Во-первых, на цены влияет сезонный цикл: количество предложения по овощам зимой заметно сокращается по сравнению с весенне-летним сезоном, в то время как спрос на них "постоянно высокий". Во-вторых, к подорожанию огурцов привел рост стоимости энергоресурсов: с 1 декабря 2022 года индексация тарифов на электроэнергию составила 9%. Доля энергоресурсов в себестоимости огурцов в круглогодичных тепличных хозяйствах, использующих технологию досвечивания, достигает 50%, - подчеркивают в союзе.
78
#огурцы #цены

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

РФ в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки
#нефть #добыча
РФ в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки

13 минут назад

В России
Ученые разработали протоколы для вузов на случай новых эпидемий
#эпидемия #вузы
Ученые разработали протоколы для вузов на случай новых эпидемий

14 минут назад

В России
Российский ученый предсказал рост числа землетрясений в мире в ближайшие 5 лет
#землетрясение
Российский ученый предсказал рост числа землетрясений в мире в ближайшие 5 лет

сегодня, 11:20

В России
В Госдуму внесли закон о возможности тратить маткапитал на покупку автомобиля
#маткапитал
В Госдуму внесли закон о возможности тратить маткапитал на покупку автомобиля

сегодня, 10:45

В России
В РФ могут запретить продавать сигареты на заправках
#табак #сигареты
В РФ могут запретить продавать сигареты на заправках

сегодня, 09:56

В России
Принят регулирующий движение грузового транспорта через госграницу закон
#транспорт #граница
Принят регулирующий движение грузового транспорта через госграницу закон

вчера, 16:51

В России