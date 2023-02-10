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Огурцы с начала года подорожали более чем на 50% из-за сезонности и роста энерготарифов
Согласно статистике ведомства, огурцы прибавили в цене значительнее всех российских потребительских товаров за рассматриваемый период.
Начиная с сентября огурцы в рознице, исходя из данных Росстата, сезонно дорожают. Но в прошлом году, к примеру, темпы подорожания были не такими заметными: в начале февраля 2022 года огурцы подорожали по сравнению с декабрем 2021 года всего на 16%.
Традиционно цены на огурцы в зимний период находятся на высоких отметках, а пиковых значений цены достигают в январе-феврале, напоминает зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз Дмитрий Леонов. По его данным, к 1 февраля 2023 года средние розничные цены на огурцы составляли 238,8 руб. за 1 кг — за месяц они выросли на 34,9%.
Начиная с января производители огурцов повысили закупочные цены, - рассказали в торговой сети "Верный": за месяц цена подскочила на 35%. При этом на рынке сейчас представлены только отечественные огурцы из российских теплиц, подчеркивают в сети. Повышение цен на эти овощи связано в том числе с сокращением урожая и с посадками новых сортов огурцов, урожай которых будут снимать весной, продолжает представитель ретейлера. Но в этом году "себестоимость огурцов не выросла так значительно, как закупочная цена", - считают в торговой сети. Огурцы — базовый товар для покупателей "Верного", спрос на них не снижался, поэтому практически все виды огурцов сети сейчас приходится продавать дешевле, чем она их закупает, - отмечает представитель ретейлера.
Источник РБК в одной из торговых сетей также отмечает, что скачок цен в январе может быть связан с нехваткой продукции: перед посадкой следующего урожая производители ежегодно снижают производство, а в этом году параллельно произошел масштабный "агрономический" сбой у одного из крупнейших поставщиков тепличных огурцов.
В Федеральную антимонопольную службу жалоб от участников рынка на рост цен на огурцы пока не поступало, - сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что один из основных факторов, влияющих на рост цен на плодоовощную продукцию, — сезонность производства, которая приводит к неравномерной реализации продукции в течение года. "В зимний период, с конца декабря, цены на плодоовощную продукцию увеличиваются в связи с увеличением затрат на сортировку, а также дополнительных затрат, связанных с поставкой продукции в торговые сети", — заявили в ФАС.
В Национальном союзе производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) указывают, что текущая динамика цен на огурцы связана с двумя факторами.
Во-первых, на цены влияет сезонный цикл: количество предложения по овощам зимой заметно сокращается по сравнению с весенне-летним сезоном, в то время как спрос на них "постоянно высокий". Во-вторых, к подорожанию огурцов привел рост стоимости энергоресурсов: с 1 декабря 2022 года индексация тарифов на электроэнергию составила 9%. Доля энергоресурсов в себестоимости огурцов в круглогодичных тепличных хозяйствах, использующих технологию досвечивания, достигает 50%, - подчеркивают в союзе.