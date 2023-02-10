В прошлом году в Липецкой области было подано 3509 заявлений о банкротстве

Особенно выросло количество поступивших заявлений о несостоятельности физических лиц.

Арбитражный суд Липецкой области подвёл итоги минувшего года. Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, в 2022 году на 26 % увеличилось количество поступивших заявлений о несостоятельности (банкротстве) – с 2776 в 2021 году до 3509 в 2022 году.



Особенно выросло количество поступивших заявлений о банкротстве физических лиц – на 32 % (3306 заявлений в 2022 году против 2501 заявления в 2021 году).



Было рассмотрено 2268 дел о несостоятельности (банкротстве).



В 2022 году арбитражным судом также наложено штрафов на общую сумму 4,8 миллиона рублей по делам о привлечении к административной ответственности хозяйствующих субъектов за нарушение требований к производству или обороту алкогольной продукции.



В 2 раза увеличилось (с 503 в 2021 году до 1095 в 2022 году) количество споров по взысканию обязательных платежей и санкций.



На 23% уменьшилось количество рассмотренных дел по спорам, связанным с энергоснабжением (1260 в 2022 году и 1639 в 2021 году).



Немного снизилось количество споров, вытекающих из договоров страхования – со 127 в 2021 году до 115 в 2022 году.



В 2 раза увеличилось количество рассмотренных дел по договорам займа и кредита. В 2021 году рассмотрено 88 таких дел, а в 2022 году – 163. На 12,7% уменьшилось количество рассмотренных дел о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг (733 в 2022 году и 840 в 2021 году).



В 1,5 раза увеличилось количество рассмотренных дел, связанных с взысканием неустойки по договорам купли-продажи, подряда, страхования, хранения и возмездного оказания услуг – с 172 в прошлом отчетном периоде до 254 в нынешнем.



На 79% увеличилось количество рассмотренных дел, связанных с защитой исключительных прав с 148 в 2021 году до 283 в 2022 году.