Общество

сегодня, 12:03

В прошлом году в Липецкой области было подано 3509 заявлений о банкротстве

5 285
#банкротство
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В прошлом году в Липецкой области было подано 3509 заявлений о банкротстве

Особенно выросло количество поступивших заявлений о несостоятельности физических лиц.

Арбитражный суд Липецкой области подвёл итоги минувшего года. Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, в 2022 году на 26 % увеличилось количество поступивших заявлений о несостоятельности (банкротстве) – с 2776 в 2021 году до 3509 в 2022 году.

Особенно выросло количество поступивших заявлений о банкротстве физических лиц – на 32 % (3306 заявлений в 2022 году против 2501 заявления в 2021 году).

Было рассмотрено 2268 дел о несостоятельности (банкротстве).

В 2022 году арбитражным судом также наложено штрафов на общую сумму 4,8 миллиона рублей по делам о привлечении к административной ответственности хозяйствующих субъектов за нарушение требований к производству или обороту алкогольной продукции.

В 2 раза увеличилось (с 503 в 2021 году до 1095 в 2022 году) количество споров по взысканию обязательных платежей и санкций.

На 23% уменьшилось количество рассмотренных дел по спорам, связанным с энергоснабжением (1260 в 2022 году и 1639 в 2021 году).

Немного снизилось количество споров, вытекающих из договоров страхования – со 127 в 2021 году до 115 в 2022 году.

В 2 раза увеличилось количество рассмотренных дел по договорам займа и кредита. В 2021 году рассмотрено 88 таких дел, а в 2022 году – 163. На 12,7% уменьшилось количество рассмотренных дел о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг (733 в 2022 году и 840 в 2021 году).

В 1,5 раза увеличилось количество рассмотренных дел, связанных с взысканием неустойки по договорам купли-продажи, подряда, страхования, хранения и возмездного оказания услуг – с 172 в прошлом отчетном периоде до 254 в нынешнем.

На 79% увеличилось количество рассмотренных дел, связанных с защитой исключительных прав с 148 в 2021 году до 283 в 2022 году.
5 285
#банкротство
1

Комментарии (5)

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Коммунист

33 минуты назад
сей факт, звериный оскал капитализма, чё..
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сей факт

41 минуту назад
О многом говорит
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Городской

49 минут назад
А говорят процветаем, зарплату бюджетникам срезали, сказали денег нет в городском и областном бюджете.
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Опросс

сегодня, 12:13
Не понятно, кому это нужно, банкротство физ лиц
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Koммунист

сегодня, 12:08
Обком обанкротился. Но союз с ЕР помог удержатся на плаву
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