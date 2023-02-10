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В Турции обнаружили тела двоих пропавших при землетрясении россиян

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#землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции рано утром 6 февраля.

Российские спасатели обнаружили двух погибших при поиске семьи россиян на месте обрушения дома в турецком Хатае, - рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни", — уточнил источник.

Поиски остальных членов семьи, по его словам, продолжаются.

Ранее российские спасатели выехали на место обрушения здания в провинции Хатай в Турции, где сообщается об обнаружении четырех россиян. Предполагается, что экстренные службы отправились спасать семью россиян Аталая и Ирину Эрйетли с двумя малолетними детьми, - пишет Lenta.ru.

По словам знакомых семьи, россияне заблокированы внутри разрушенного здания в городе Хатай на юге страны, они уже двое суток обходятся без воды и еды. В момент землетрясения соотечественники находились в жилом доме на первом этаже.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции достигло 17 674 человек, еще 72 879 человек получили ранения. За последние сутки из-под завалов живыми извлекли 121 человека.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.
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#землетрясение в Турции

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