В Ельце у пенсионерки украли украшений на 85 000 рублей

Кража раскрыта.

Ещё в июле прошлого года в Ельце из дома по улице Новолипецкой у 65-летней пенсионерки украли 10 000 рублей, а также золотые ювелирные изделия на 85 000 рублей.



Как сообщат пресс-служба полиции, в краже подозревают 28-летнюю жительницу Елецкого района. По версии следствия, молодая женщина в течение месяца подрабатывала и жила у пенсионерки, которой после лечения в больнице был необходим уход и помощь по дому. А потом оказалось, что из дома пропали деньги и ювелирные изделия.



Следствие полагает, что украшения подозреваемая сдала в ломбард за 6 000 рублей.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Помощнице по дому теперь грозит до шести лет лишения свободы.