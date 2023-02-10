Происшествия

18 минут назад

Несовершеннолетнюю девушку подозревают в краже в спортзале

211
#кража
Несовершеннолетнюю девушку подозревают в краже в спортзале

42-летняя женщина забыла закрыть шкафчик для переодевания и осталась без банковской карты и телефона.

В Чаплыгине в полицию обратилась 42-летняя женщина. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, вечером 2 февраля в спортзале женщина забыла закрыть шкафчик для переодевания, и оттуда украли сотовый телефон и банковскую карту.

В краже подозревают несовершеннолетнюю девушку. По версии следствия, в раздевалке она увидела открытую ячейку и решила забрать её содержимое.

Чужой телефон девушка оставила себе, сейчас он изъят.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.
211
#кража

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