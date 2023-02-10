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Коронавирусная статистика: в Липецкой области семерых госпитализировали и никто не умер
После того, как накануне сообщили о рекордном 101- м выявленном за сутки случае COVID-19, сегодня количество новых случаев снизилось — 86.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 177 441 случай COVID-19, выздоровели 172 769 человек, умерли 3 953 человека.
Среди регионов Черноземья в Воронежской области за сутки выявили 259 случаев COVID-19, в Тульской области — 79, в Тамбовской области — 68, в Рязанской области — 65, в Курской области — 46, в Орловской области — 39. В Воронежской области сообщили о двух погибших за сутки.
В России за сутки выявили 12 392 случая COVID-19, госпитализированы 1 358 человек, выздоровели 7 503 человека, умерли 37 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 047 525 случаев COVID-19, выздоровел 21 417 631 человек, умерли 395 484 человека.