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сегодня, 10:45
В Госдуму внесли закон о возможности тратить маткапитал на покупку автомобиля
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Купленный за счет маткапитала автомобиль оформляется в собственность матери ребенка или детей.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля. Она внесла в Госдуму соответствующий законопроект.
По ее словам, об этом просят граждане в обращениях к народным избранникам. По оценке парламентария, автомобиль нужен семьям и в крупных городах, и в селах: в первых - из-за загруженности общественного транспорта, а в сельской местности - из-за нехватки его маршрутов.
Депутат предложила разрешить потратить сертификат именно на отечественный автомобиль. Уточняется, что количество пассажирских мест в машине не может превышать восьми. Также, транспортное средство должно быть новым и отечественного производства. Купленный за счет маткапитала автомобиль оформляется в собственность матери ребенка или детей. Помимо этого, согласно законопроекту, машину нельзя будет продать или переоформить на другого человека в течение трех лет с момента регистрации, - пишет "Российская газета".
По нынешним правилам, маткапитал может быть потрачен на улучшение жилищных условий, получение ребенком образования, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров для детей-инвалидов. В ряде случаев возможно и получение из этих средств ежемесячных выплат.
Размер капитала на первого ребенка составляет почти до 587 тысяч рублей, на второго - 776 тысяч (если не был получен на первенца). С 2007 года по состоянию на 1 января 2023 года выдано 12,8 миллиона сертификатов.
Ранее сообщалось об увеличении размера материнского капитала в России с 1 февраля. Его проиндексировали по уровню фактической инфляции по итогам 2022 года, то есть на 11,9%.
По ее словам, об этом просят граждане в обращениях к народным избранникам. По оценке парламентария, автомобиль нужен семьям и в крупных городах, и в селах: в первых - из-за загруженности общественного транспорта, а в сельской местности - из-за нехватки его маршрутов.
Депутат предложила разрешить потратить сертификат именно на отечественный автомобиль. Уточняется, что количество пассажирских мест в машине не может превышать восьми. Также, транспортное средство должно быть новым и отечественного производства. Купленный за счет маткапитала автомобиль оформляется в собственность матери ребенка или детей. Помимо этого, согласно законопроекту, машину нельзя будет продать или переоформить на другого человека в течение трех лет с момента регистрации, - пишет "Российская газета".
По нынешним правилам, маткапитал может быть потрачен на улучшение жилищных условий, получение ребенком образования, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров для детей-инвалидов. В ряде случаев возможно и получение из этих средств ежемесячных выплат.
Размер капитала на первого ребенка составляет почти до 587 тысяч рублей, на второго - 776 тысяч (если не был получен на первенца). С 2007 года по состоянию на 1 января 2023 года выдано 12,8 миллиона сертификатов.
Ранее сообщалось об увеличении размера материнского капитала в России с 1 февраля. Его проиндексировали по уровню фактической инфляции по итогам 2022 года, то есть на 11,9%.
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