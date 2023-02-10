Происшествия

сегодня, 10:27

В сервисе на Московской сгорел «ВАЗ-2112»

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#МЧС #пожар
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В сервисе на Московской сгорел «ВАЗ-2112»

В Липецкой области за сутки зарегистрировано шесть пожаров.

Днем 9 февраля в автосервисе на улице Московской в Липецке загорелся «ВАЗ-2112», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Салон машины выгорел полностью. Автосервис отстояли два пожарных расчета и один доброволец.

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В селе Донские Избищи Лебедянского района горел хлев. Пожарные и местные жители отстояли дом и часть живности, но три птицы погибли.

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#МЧС #пожар
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