Происшествия
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В сервисе на Московской сгорел «ВАЗ-2112»
В Липецкой области за сутки зарегистрировано шесть пожаров.
Днем 9 февраля в автосервисе на улице Московской в Липецке загорелся «ВАЗ-2112», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
Салон машины выгорел полностью. Автосервис отстояли два пожарных расчета и один доброволец.
В селе Донские Избищи Лебедянского района горел хлев. Пожарные и местные жители отстояли дом и часть живности, но три птицы погибли.
Салон машины выгорел полностью. Автосервис отстояли два пожарных расчета и один доброволец.
В селе Донские Избищи Лебедянского района горел хлев. Пожарные и местные жители отстояли дом и часть живности, но три птицы погибли.