В сервисе на Московской сгорел «ВАЗ-2112»

В Липецкой области за сутки зарегистрировано шесть пожаров.

Днем 9 февраля в автосервисе на улице Московской в Липецке загорелся «ВАЗ-2112», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Салон машины выгорел полностью. Автосервис отстояли два пожарных расчета и один доброволец.В селе Донские Избищи Лебедянского района горел хлев. Пожарные и местные жители отстояли дом и часть живности, но три птицы погибли.