Общество

сегодня, 09:18

Осужденному вручили диплом за победу в конкурсе «Калина красная»

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#УФСИН
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Осужденному вручили диплом за победу в конкурсе «Калина красная»

Никита Шелехов из липецкой ИК-6 написал слова и музыку песни «Мы такие разные».

В исправительной колонии №6 УФСИН России по Липецкой области осужденному Никите Шелехову в торжественной обстановке вручили диплом за победу в XIX Всероссийском конкурсе на лучшее исполнение песни «Калина красная», подписанный директором ФСИН России генерал-полковником внутренней службы Аркадием Гостевым.

Итоги XIX Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина Красная» были подведены в режиме видеосвязи 1 ноября. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, в 2022 году в конкурсе участвовали осуждённые из более чем 80 регионов, но до финала дошли только 22 финалиста из 18 исправительных учреждений. Среди победителей оказался осужденный Никита Шелехов из липецкой ИК-6. Он написал слова и музыку песни «Мы такие разные». В отдельной номинации победил клип на его песню, который был снят и смонтирован осуждёнными в ИК-6. При этом нарезку с девушкой в заполненной пеной ванне авторам клипа скачали из сети и принесли в ИК-6 на диске, так как колония не подключена к Интернету.

Исправительные учреждения в Липецкой области имеют давнюю творческую традицию в этом конкурсе. Первым победил «Калины красной» стал заключенный ИК-3, отмечалась и ИК-5. Заключенный ИК-3 Михаил Семенов трижды побеждал в «Калине красной». И после двухлетнего перерыва впервые пальму первенства взяли заключенные ИК-6.

Годом ранее клип Никиты Шелехова и других заключенных ИК-6 «Я стою на плацу, с неба падает снег» победил в конкурсе музыкальных видеопоздравлений для родственников осуждённых. Видеоролик участника конкурса был размещён на Ютуб-канале «Зонателеком» и набрал за короткий промежуток времени 13 тысяч просмотров и 2,4 тысячи лайков.
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#УФСИН
2

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Авторитет из Елецкой тюрьмы

сегодня, 09:27
Молодец мужик! Так держать!
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