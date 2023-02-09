Липецкая вечЁрка: назначения и отставки, превращение многодетного отца в алкоголика, и перенос «Лыжни России»

Сегодня, 9 февраля, в ЛГТУ поменялся ректор, а в управлении образования — начальник, из мэрии ушла руководитель управления архитектуры, горожанин рассказал, как база данных подпортила ему репутацию, и старт «Лыжни России» перенесен из-за бесснежья.