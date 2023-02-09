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19 минут назад

Липецкая вечЁрка: назначения и отставки, превращение многодетного отца в алкоголика, и перенос «Лыжни России»

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#вечЁрка #назначения #отставки #«Лыжня России»
Липецкая вечЁрка: назначения и отставки, превращение многодетного отца в алкоголика, и перенос «Лыжни России»

Сегодня, 9 февраля, в ЛГТУ поменялся ректор, а в управлении  образования — начальник, из мэрии ушла руководитель управления архитектуры, горожанин рассказал, как база данных подпортила ему репутацию, и старт «Лыжни России» перенесен из-за бесснежья.

Сегодня день отставок и назначений: сменились начальник областного управления образования и ректор ЛГТУ, из мэрии без объяснения причин ушла начальник управления архитектуры.

Утром по Липецку разошлась новость об отставке Лилии Загеевой — начальника областного управления образования и науки. Позже администрация региона подтвердила: да отставка состоялась, Лилия Загеева начнет исполнять обязанности ректора одного из главных вузов региона — ЛГТУ.  Следом другая новость: Лилию Загееву в управлении сменила Инесса Шуйкова. Уже днем на заседании ученого совета Лилию Загееву представили коллективу университета. Пока с приставкой и. о. Избавиться от нее она сможет в случае победы на выборах ректора, которые через некоторое время состоятся в вузе.

Павел Сараев, возглавлявший политехнический университет до сегодняшнего дня, останется в нем работать профессором кафедры АСУ.

— Возглавлять технический вуз будет гуманитарий?! В страшном сне не приснится! Или вразрез всех тенденций по продвижению инженерных специальностей и техническому прогрессу наш техвуз решено развалить? — возмутился NN.

— Да были мужики-ректоры. Были. Все до единого. Результат налицо — полный развал. Пусть попробует молодая женщина. Тем более, весьма толковая, — ответил ему Дед Пихто.

Сегодня же подчиненным представили и Инессу Шуйкову. Управление образования и науки она тоже возглавляет с приставкой и.о.

Инесса Шуйкова хорошо известна липецкому педагогическому сообществу, как энтузиаст дополнительных форм образования. В прошлом десятилетии учитель физики и математики, педагог ЛГПУ возглавила Центр дополнительного образования «Стратегия». Создавала первый в области детский технопарк «Кванториум». В 2020 году стала ректором Института развития образования Липецкой области.



Фото: пресс-служба правительства Липецкой области

— В Липецке буйным цветом процветает репетиторство и родительский плач не умолкает. Может быть, новый руководитель сделает правильный вывод? Больше образованных детей или максимум заработать на родителях? — спросил Гость.

Сегодня кадровые решения принимались и в мэрии: заявление об уходе по собственному желанию написала начальник управления архитектуры Диана Полуэктова. О причинах своей отставки она говорить не стала. На замещение вакантной должности скорее всего объявят конкурс.



— Реально компетентный специалист и неравнодушный человек, вникала в каждую мелочь. Очень жаль, со временем понимаешь — что чем дальше, тем страшнее. Посмотрите на возраст каждого нового менеджера-чиновника в администрации, скоро со школьной скамьи набирать будут. Откуда там знания и опыт? — написал Андрей.

После очередной отставки GOROD48 решил проследить, чем заняты вице-мэры, которые работали в команде Евгении Уваркиной. Многие из них уехали в Москву, некоторые вернулись в те ведомства, из которых уходили в мэрию.

И еще немного о бывших. В горсовете не стали нарушать традиции и  пополнили галерею руководителей липецкого парламента портретом экс-спикера Александра Афанасьева. Кстати, кресло спикера вакантно до сих пор.



Из-за ошибок в федеральной медицинской базе данных «Квазар» пострадал уже второй липчанин. Недавно горожанин Валерий Попов рассказал GOROD48, как неожиданно выяснил, что числится в базе алкоголиком. А сегодня мы сообщили историю другого жителя Липецка, Александра Болотова. При смене работы он узнал, что по данным  «Квазара», страдает «психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением алкоголя, абстинентным состоянием тяжелой степени». Проведя небольшое расследование Александр Болотов выяснил, что в базу его данные занесли после выезда скорой помощи в отдел полиции. Александр уже раздобыл справки о том, что в полиции не был, и в наркологии не лечился. Но пока вымарать запись из базы данных ему не удалось.

И неприятная новость для любителей лыж. Назначенная на ближайшую субботу «Лыжня России» перенесена — снега в традиционном месте гонки возле базы отдыха «Алые паруса» нет. Но организаторы соревнований не теряют надежды, что через неделю снега станет больше и 18 февраля гонка все же состоится.

Добавим, что в Ельце, Воловском, Данковском, Елецком, Задонском, Измалковском, Красинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Липецком, Становлянском, Тербунском и Чаплыгинском районах дата «Лыжни России» не изменилась.

Кстати, синоптики не исключают, что ближайшей ночью выпадет небольшой снег
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#вечЁрка #назначения #отставки #«Лыжня России»

Комментарии (2)

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Электорат

3 минуты назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Гость

7 минут назад
Опять что то пошло не так…
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