Погода в Липецке

32 минуты назад

Завтра без снега и до -5

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Завтра без снега и до -5

10 и 11 февраля Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления – на этом фоне небольшой снег пройдет лишь местами. 13 февраля с приближением фронтального раздела с запада ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 3-5 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -6 до -11 градусов, днем – от 0 до -5 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от 6 до 8 градусов мороза, днем — от -1 до -3 градусов.

День 10 февраля стал самым теплым в Липецке в 1913 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 30 градусов мороза. 

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