Общество

35 минут назад

На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

1 268
#отключения
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключений 10 февраля станут ремонтные работы на сетях в двух районах города, сообщили в компании «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 111 по улице Московской, №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12 по улице Полиграфической, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по проезду Кувшинова. Подвоз воды организуют по адресу: улица Московская, 85. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 11, 12, 14, 17, 20, 22 по улице 6 Гвардейской Дивизии. Машина с водой подъедет к дому № 22. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

10 февраля ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго». С 09:00 до 17:00 без электричества останутся улицы Красная, Арктическая, Студеновская. С 14:00 до 17:00 обесточат дом № 78 по улице Первомайской, а с 10:00 до 17:00 временно не будет света в селе Ильино, доме № 62а по улице Карбышева, № 2 по Чаплыгинскому шоссе. 

1 268
#отключения

Комментарии (1)

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Попили кофейку.

5 минут назад
Вот бы через день так было в горсовете или на соборной.
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