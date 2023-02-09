Бывшего полицейского приговорили к трём годам лишения свободы условно и штрафу в миллион рублей

Бывший полицейский также лишен специального звания и служебной награды.







В результате мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, со штрафом в 1 030 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года.

Бывший полицейский также лишен специального звания и служебной награды.



Приговор ещё не вступил в силу. В результате мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, со штрафом в 1 030 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года.

Елецкий городской суд вынес приговор бывшему полицейскому за получение взятки в значительном размере и мошенничество.Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, в первом случае речь идёт о взятке в 102 тысячи рублей, во втором - бывший полицейский ввёл человека в заблуждение, взяв 2 тысячи рублей якобы для производства экспертизы, которая на самом деле была бесплатной.«Следователь был уволен по отрицательным основаниям за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.