Происшествия
45 минут назад
Бывшего полицейского приговорили к трём годам лишения свободы условно и штрафу в миллион рублей
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Бывший полицейский также лишен специального звания и служебной награды.
Елецкий городской суд вынес приговор бывшему полицейскому за получение взятки в значительном размере и мошенничество.
Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, в первом случае речь идёт о взятке в 102 тысячи рублей, во втором - бывший полицейский ввёл человека в заблуждение, взяв 2 тысячи рублей якобы для производства экспертизы, которая на самом деле была бесплатной.
«Следователь был уволен по отрицательным основаниям за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В результате мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, со штрафом в 1 030 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года.
Бывший полицейский также лишен специального звания и служебной награды.
Приговор ещё не вступил в силу.
Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, в первом случае речь идёт о взятке в 102 тысячи рублей, во втором - бывший полицейский ввёл человека в заблуждение, взяв 2 тысячи рублей якобы для производства экспертизы, которая на самом деле была бесплатной.
В результате мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, со штрафом в 1 030 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года.
Бывший полицейский также лишен специального звания и служебной награды.
Приговор ещё не вступил в силу.
2 474
Петр
Однако