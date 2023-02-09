Происшествия

45 минут назад

Бывшего полицейского приговорили к трём годам лишения свободы условно и штрафу в миллион рублей

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#мошенничество #взятка
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Бывшего полицейского приговорили к трём годам лишения свободы условно и штрафу в миллион рублей

Бывший полицейский также лишен специального звания и служебной награды.

Елецкий городской суд вынес приговор бывшему полицейскому за получение взятки в значительном размере и мошенничество.

Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, в первом случае речь идёт о взятке в 102 тысячи рублей, во втором - бывший полицейский ввёл человека в заблуждение, взяв 2 тысячи рублей якобы для производства экспертизы, которая на самом деле была бесплатной. 

«Следователь был уволен по отрицательным основаниям за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 

В результате мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, со штрафом в 1 030 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года. 

Бывший полицейский также лишен специального звания и служебной награды.

Приговор ещё не вступил в силу.

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#мошенничество #взятка
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Комментарии (2)

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Петр

10 минут назад
Однако, точно. Бывший советник кировского губернатора 16 млн у Кировлеса украл, ему такой же срок дали. А тут 100 тысяч
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Однако

28 минут назад
Лояльно с ним поступили...
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