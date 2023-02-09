В России

48 минут назад

Принят регулирующий движение грузового транспорта через госграницу закон

78
#транспорт #граница

Законопроект призван разгрузить дороги вблизи пунктов пропуска через государственную границу и упорядочить движение грузового автотранспорта.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки, регулирующие движение транспорта вблизи пунктов пропуска через госграницу.

"Правительство РФ устанавливает перечень автомобильных пунктов пропуска через государственную границу РФ, в отношении которых устанавливается резервирование даты и времени в целях пересечения государственной границы", - говорится в документе.

Уточняется, что данная мера касается лишь проезда грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок.

Также вводятся общие требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к пограничным пунктам пропуска, - говорится на сайте Госдумы. Предусматривается создание площадок для стоянки (зон ожидания) с твердым покрытием, ограждением, дорожной разметкой и освещением. В зоне ожидания должны быть установлены мусорные контейнеры, урны, туалеты, а также размещены объекты дорожного сервиса — магазины, места общепита и отдыха.

Решение позволит избежать очередей в пунктах пропуска на границе, - отмечал ранее председатель профильного Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.
78
#транспорт #граница

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Правительство выделит около 14 млрд рублей на развитие туриндустрии в РФ
#туризм #развитие
Правительство выделит около 14 млрд рублей на развитие туриндустрии в РФ

сегодня, 16:06

В России
Поставки продукции АПК из РФ в Китай в 2022 году выросли на 44%
#экономика #Китай #поставки продовольствия
Поставки продукции АПК из РФ в Китай в 2022 году выросли на 44%

сегодня, 15:25

В России
ЦБ РФ предупредил россиян о мошеннической схеме с высокой доходностью
#мошенничество #финансовые пирамиды
ЦБ РФ предупредил россиян о мошеннической схеме с высокой доходностью

сегодня, 13:59

В России
Число жертв взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске возросло до 5 человек
#взрыв газа #обрушение
Число жертв взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске возросло до 5 человек

сегодня, 13:01

В России
Кабмин увеличил размер компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции
#промышленная продукция #транспортировка
Кабмин увеличил размер компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции

сегодня, 11:37

В России
В результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске погиб 1 и пострадали 8 человек
#взрыв газа #обрушение
В результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске погиб 1 и пострадали 8 человек

сегодня, 09:48

В России