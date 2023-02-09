48 минут назад
Принят регулирующий движение грузового транспорта через госграницу закон
Законопроект призван разгрузить дороги вблизи пунктов пропуска через государственную границу и упорядочить движение грузового автотранспорта.
"Правительство РФ устанавливает перечень автомобильных пунктов пропуска через государственную границу РФ, в отношении которых устанавливается резервирование даты и времени в целях пересечения государственной границы", - говорится в документе.
Уточняется, что данная мера касается лишь проезда грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок.
Также вводятся общие требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к пограничным пунктам пропуска, - говорится на сайте Госдумы. Предусматривается создание площадок для стоянки (зон ожидания) с твердым покрытием, ограждением, дорожной разметкой и освещением. В зоне ожидания должны быть установлены мусорные контейнеры, урны, туалеты, а также размещены объекты дорожного сервиса — магазины, места общепита и отдыха.
Решение позволит избежать очередей в пунктах пропуска на границе, - отмечал ранее председатель профильного Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.