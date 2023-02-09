В России
сегодня, 16:06
Правительство выделит около 14 млрд рублей на развитие туриндустрии в РФ
Цель – повышение туристической привлекательности небольших населенных пунктов.
Правительство в 2023 году выделит регионам около 14 млрд рублей на реализацию многих проектов, связанных с развитием туризма, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"В регионах разрабатываются программы по проектированию туристических пространств в центрах городов. На их реализацию правительство в текущем году предоставит 24 российским субъектам сумму более 6 млрд рублей. Средства эти помогут создать единое архитектурно-культурное пространство в популярных туристических местах и, что важно, объединить достопримечательности, провести благоустройство, внедрить там продуманную, удобную, комфортную для людей навигацию", - отметил он и добавил, что это важно и для туристов, и для местных жителей.
Регионам уже выделено более 5 млрд рублей на грантовую поддержку бизнесу, который работает в этой сфере. Из них более 3 млрд будет направлено на реализацию общественных инициатив, в том числе по обустройству национальных маршрутов и зон отдыха.
"В последнее время набирает популярность такой вид размещения, как кемпинги и автокэмпинги. На проекты по их возведению предусмотрено 700 млн рублей. И еще 1,5 млрд рублей предназначены для компаний, которые занимаются обновлением инфраструктуры для путешествий. Эти средства пойдут в основном на приобретение туристического оборудования, создание круглогодичных бассейнов, разработку путеводителей, а также обеспечение безбарьерной среды", - отметил Мишустин.
Кроме того, федеральное финансирование позволит провести в 2023 году множество мероприятий в 36 регионах России. Всего на эти цели будет направлено 638 млн рублей.
Уточняется, что средства получат регионы, чьи проекты прошли конкурсный отбор. В их числе – фестиваль музыки и фейерверков "Столица закатов" в Нижнем Новгороде, этногастрономический фестиваль "Ноябрьфест" в Крыму, Уфимский международный марафон, фестиваль малой авиации "Лукинебо" в Псковской области, - говорится на сайте кабмина.
По словам Мишустина, нужно, чтобы было как можно больше информации о таких событиях. "Это поможет подобрать наиболее удобные для людей варианты путешествий, повысить популярность внутреннего туризма, стимулировать спрос не только летом или в школьные каникулы, но и в межсезонье", - заявил премьер-министр.
Эти решения, по его словам, помогут развивать туристическую отрасль, создавать новые рабочие места в регионах, повысят популярность внутреннего туризма, - передает "Интерфакс".
Работа идёт в рамках государственной программы "Развитие туризма".
"В регионах разрабатываются программы по проектированию туристических пространств в центрах городов. На их реализацию правительство в текущем году предоставит 24 российским субъектам сумму более 6 млрд рублей. Средства эти помогут создать единое архитектурно-культурное пространство в популярных туристических местах и, что важно, объединить достопримечательности, провести благоустройство, внедрить там продуманную, удобную, комфортную для людей навигацию", - отметил он и добавил, что это важно и для туристов, и для местных жителей.
Регионам уже выделено более 5 млрд рублей на грантовую поддержку бизнесу, который работает в этой сфере. Из них более 3 млрд будет направлено на реализацию общественных инициатив, в том числе по обустройству национальных маршрутов и зон отдыха.
"В последнее время набирает популярность такой вид размещения, как кемпинги и автокэмпинги. На проекты по их возведению предусмотрено 700 млн рублей. И еще 1,5 млрд рублей предназначены для компаний, которые занимаются обновлением инфраструктуры для путешествий. Эти средства пойдут в основном на приобретение туристического оборудования, создание круглогодичных бассейнов, разработку путеводителей, а также обеспечение безбарьерной среды", - отметил Мишустин.
Кроме того, федеральное финансирование позволит провести в 2023 году множество мероприятий в 36 регионах России. Всего на эти цели будет направлено 638 млн рублей.
Уточняется, что средства получат регионы, чьи проекты прошли конкурсный отбор. В их числе – фестиваль музыки и фейерверков "Столица закатов" в Нижнем Новгороде, этногастрономический фестиваль "Ноябрьфест" в Крыму, Уфимский международный марафон, фестиваль малой авиации "Лукинебо" в Псковской области, - говорится на сайте кабмина.
По словам Мишустина, нужно, чтобы было как можно больше информации о таких событиях. "Это поможет подобрать наиболее удобные для людей варианты путешествий, повысить популярность внутреннего туризма, стимулировать спрос не только летом или в школьные каникулы, но и в межсезонье", - заявил премьер-министр.
Эти решения, по его словам, помогут развивать туристическую отрасль, создавать новые рабочие места в регионах, повысят популярность внутреннего туризма, - передает "Интерфакс".
Работа идёт в рамках государственной программы "Развитие туризма".