Происшествия

сегодня, 16:14

Вырваться не удалось: ельчанин заплатит штраф за неповиновение полицейским

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#полиция #конфликт
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Вырваться не удалось: ельчанин заплатит штраф за неповиновение полицейским

Ельчанин упирался, пытался вырваться и убежать, при этом хватал полицейских за форму.

Елецкий городской суд привлек жителя города к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, наряд полиции остановил мужчину утром 29 января в Ельце на улице Маяковского за появление пьяным в общественном месте.

Полицейские решили доставить ельчанина в отдел и предложили ему пройти к патрульному автомобилю, но мужчина категорически отказался. Он всячески упирался, пытался вырваться и убежать, при этом хватал полицейских за форму.

Действия ельчанина были расценены как воспрепятствование законным требованиям сотрудников полиции в связи с исполнением своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

В суде мужчина вину признал и раскаялся. В результате его оштрафовали на 2500 рублей.
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#полиция #конфликт
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