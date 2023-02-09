Происшествия

24 минуты назад

Иностранца поймали в Грязях на хулиганстве: он ругался матом и угощал во дворе всех водкой

3 289
#мелкое хулиганство
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Иностранца поймали в Грязях на хулиганстве: он ругался матом и угощал во дворе всех водкой

Белорус отделался штрафом в 600 рублей.

Грязинский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, 4 февраля пьяный гражданин Белоруссии ругался матом в присутствии полицейских и посторонних граждан.

Мужчина в суде вину признал, раскаялся и пояснил, что он поругался с женой, из-за чего приехал в Грязи к своему другу. Во дворе многоквартирного дома он угощал малознакомых людей водкой и громко разговаривал, выражаясь грубой нецензурной бранью. В результате жильцы дома вызвали полицию. Но мужчину не остановило и появление во дворе людей в форме.

В результате иностранец отделался штрафом в 600 рублей.
3 289
#мелкое хулиганство
1

Комментарии (3)

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Правда

6 минут назад
Сами Вы иностранцы.Мы все из СССР.
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Нельзя угощать бесплатно

9 минут назад
Вызвали полицию те, кому водки не досталось на халяву
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Анатолий

10 минут назад
Не жадный, людей угощал водкой, молодец наградить надо
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