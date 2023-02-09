Иностранца поймали в Грязях на хулиганстве: он ругался матом и угощал во дворе всех водкой

Белорус отделался штрафом в 600 рублей.

Грязинский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».



По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, 4 февраля пьяный гражданин Белоруссии ругался матом в присутствии полицейских и посторонних граждан.



Мужчина в суде вину признал, раскаялся и пояснил, что он поругался с женой, из-за чего приехал в Грязи к своему другу. Во дворе многоквартирного дома он угощал малознакомых людей водкой и громко разговаривал, выражаясь грубой нецензурной бранью. В результате жильцы дома вызвали полицию. Но мужчину не остановило и появление во дворе людей в форме.



В результате иностранец отделался штрафом в 600 рублей.