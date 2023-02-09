Бизнес
8 минут назад
«Love is»… «Пятёрочка» начала «выгодно-подарочный период»
Среди призов – смарт-телевизор, смартфоны, планшеты, умные часы, подарочные сертификаты и многое другое.
Торговая сеть «Пятерочка» запустила акцию «Выгодно-подарочный период» специально ко Дню всех влюбленных, 23 Февраля и 8 Марта. Среди покупателей разыграют несколько тысяч призов, в их числе подарочные карты, цифровая и бытовая техника.
Акция уже началась 7 февраля в магазинах «Пятёрочка» и продолжится до 20 марта 2023 г.
«Love is…»
Собственно, даже не одна акция, а несколько: крутые призы будут разыгрываться за покупки еженедельно, а кроме того, можно принять участие в розыгрыше ценного приза – смарт-телевизора.
Чтобы выиграть телевизор, липчанам нужно совершать покупки в «Пятёрочке» или пользоваться сервисом доставки на сумму от 450 рублей в одном чеке. Количество таких покупок не ограничено: каждый чек даёт один шанс на победу. Если чеков много, то и шансы увеличиваются.
Покупку нужно зарегистрировать на сайте actions.5ka.ru. После этого вам гарантированно придёт одна открытка, отрисованная специально для «Пятёрочки» в стиле популярной серии «Love is…», ставшей для многих поколений символом праздников и светлых чувств. Всего таких открыток 10, задача участника акции – собрать всю коллекцию, картинки также можно пересылать друзьям и знакомым, обмениваться ими и т.д.
Среди обладателей полных коллекций в конце акции и будет разыгран смарт-телевизор LG 65UQ80006LB.
Еженедельные призы
Кроме того, совершая покупки в «Пятёрочке», дополнительные призы можно выигрывать каждую неделю. В их числе три тысячи подарочных карт на сумму 4 000 рублей, сертификаты на посещение СПА, салонов красоты и даже на отдых в загородном отеле.
Условия всё те же – совершать покупки от 450 рублей, регистрировать чеки следить за своими успехами в личном кабинете. В случае выигрыша, информация будет отражена в личном кабинете, а также в разделе «Победители».
Смартфоны за доставку
А среди тех, кто пользуется доставкой из «Пятёрочки» во время проведения акции разыграют несколько новеньких смартфонов Xiaomi Redmi Note 11 Pro.
Призы от партнёров
Отдельные подарки можно получить от партнеров акции. Для этого нужно совершать покупки в определённых категориях, за что вас могут отблагодарить сертификатами в магазины бытовой техники, в магазины строительных материалов, в магазины товаров для дома, а также планшетами Xiaomi Redmi Pad, наборами для укладки волос, беспроводными наушниками, умными часами и т.д. Словом, подарков очень и очень много.
Приведи друга, получи смартфон. И ты, и он
Кроме того, «Пятёрочка» дарит всем участникам возможность стать счастливыми обладателями смартфонов 14-го поколения. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие в акции. По этой ссылке он должен зарегистрироваться и загрузить чек в личном кабинете на сайте акции. В итоге одна пара друзей получит новые смартфоны — каждый по одному устройству.
Детали можно уточнить на официальном сайте акции actions.5ka.ru. После чего останется только бежать за покупками и возможностью выиграть призы в ближайшую «Пятёрочку».
Фото предоставлено ТС "Пятёрочка".
Реклама
Акция уже началась 7 февраля в магазинах «Пятёрочка» и продолжится до 20 марта 2023 г.
«Love is…»
Собственно, даже не одна акция, а несколько: крутые призы будут разыгрываться за покупки еженедельно, а кроме того, можно принять участие в розыгрыше ценного приза – смарт-телевизора.
Чтобы выиграть телевизор, липчанам нужно совершать покупки в «Пятёрочке» или пользоваться сервисом доставки на сумму от 450 рублей в одном чеке. Количество таких покупок не ограничено: каждый чек даёт один шанс на победу. Если чеков много, то и шансы увеличиваются.
Покупку нужно зарегистрировать на сайте actions.5ka.ru. После этого вам гарантированно придёт одна открытка, отрисованная специально для «Пятёрочки» в стиле популярной серии «Love is…», ставшей для многих поколений символом праздников и светлых чувств. Всего таких открыток 10, задача участника акции – собрать всю коллекцию, картинки также можно пересылать друзьям и знакомым, обмениваться ими и т.д.
Среди обладателей полных коллекций в конце акции и будет разыгран смарт-телевизор LG 65UQ80006LB.
Еженедельные призы
Кроме того, совершая покупки в «Пятёрочке», дополнительные призы можно выигрывать каждую неделю. В их числе три тысячи подарочных карт на сумму 4 000 рублей, сертификаты на посещение СПА, салонов красоты и даже на отдых в загородном отеле.
Условия всё те же – совершать покупки от 450 рублей, регистрировать чеки следить за своими успехами в личном кабинете. В случае выигрыша, информация будет отражена в личном кабинете, а также в разделе «Победители».
Смартфоны за доставку
А среди тех, кто пользуется доставкой из «Пятёрочки» во время проведения акции разыграют несколько новеньких смартфонов Xiaomi Redmi Note 11 Pro.
Призы от партнёров
Отдельные подарки можно получить от партнеров акции. Для этого нужно совершать покупки в определённых категориях, за что вас могут отблагодарить сертификатами в магазины бытовой техники, в магазины строительных материалов, в магазины товаров для дома, а также планшетами Xiaomi Redmi Pad, наборами для укладки волос, беспроводными наушниками, умными часами и т.д. Словом, подарков очень и очень много.
Приведи друга, получи смартфон. И ты, и он
Кроме того, «Пятёрочка» дарит всем участникам возможность стать счастливыми обладателями смартфонов 14-го поколения. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие в акции. По этой ссылке он должен зарегистрироваться и загрузить чек в личном кабинете на сайте акции. В итоге одна пара друзей получит новые смартфоны — каждый по одному устройству.
Детали можно уточнить на официальном сайте акции actions.5ka.ru. После чего останется только бежать за покупками и возможностью выиграть призы в ближайшую «Пятёрочку».
Фото предоставлено ТС "Пятёрочка".
Реклама