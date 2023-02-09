Поставки продукции АПК из РФ в Китай в 2022 году выросли на 44%

Мяса птицы в КНР в 2022 году было поставлено 139 тысяч тонн, что на 11% больше объема 2021 года.





КНР стала крупнейшим покупателем отечественных сельскохозяйственных товаров, - сообщает Федеральный центр развития экспорта "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.



"По итогам 2022 года Россия нарастила экспорт продукции АПК в Китай на 44% в стоимостном выражении. Физический объем поставок вырос на 36%", - говорится в сообщении.



По данным "Агроэкспорта", благодаря такой динамике КНР вернула позицию крупнейшего покупателя российских сельскохозяйственных и продовольственных товаров, утерянную в 2021 году. Китай остается лидирующим импортером российского рапсового масла, мяса птицы, говядины, соевых бобов, овса, семян льна, также страна вышла на первое место среди покупателей российского меда и льняного масла. Как отмечается в сообщении, по предварительным данным ФТС, в течение 2022 года российский экспорт рапсового масла в Китай увеличился в 2 раза в физическом выражении, а в денежном - в 2,4 раза. Таким образом, почти 70% всего российского экспорта рапсового масла пришлось на КНР, - передает



Помимо этого в прошлом году, по данным "Агроэкспорта", значительно выросли отгрузки из России в Китай рыбы и морепродуктов, совокупный объем которых превысил 500 тыс. тонн. В том числе физический объем экспорта мороженой рыбы увеличился на 46%, а выручка - на 68%. Ракообразных в КНР экспортировано на 30% больше показателя 2021 года.



Отгрузки соевых бобов в Китай остались на уровне 2021 года, при этом экспортная выручка увеличилась на 55%. Продажи растительного шрота и жмыха в 2022 году выросли в физическом выражении в 16 раз, а в стоимостном - в 7,7 раза.



Как сообщили в "Агроэкспорте", мяса птицы в КНР в прошедшем году было поставлено 139 тыс. тонн, что на 11% больше объема 2021 года. В денежном выражении рост показателя составил 53%. Таким образом, Китай сохранил лидерство среди покупателей российского мяса птицы: около 40% всего физического объема российского экспорта мяса птицы в 2022 году приходилось на эту страну (в 2021 году - 42%).



По оценке "Агроэкспорта", Россия имеет потенциал дальнейшего расширения поставок продовольствия в Китай. Среди наиболее перспективных категорий - рыба и морепродукты, зерновые культуры, мясная продукция и растительные масла.



В 2022 году Китай снова стал крупнейшим покупателем российского продовольствия: поставки продукции АПК в КНР выросли на 44% в стоимостном выражении, физический объем вырос на 36%.КНР стала крупнейшим покупателем отечественных сельскохозяйственных товаров, - сообщает Федеральный центр развития экспорта "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ."По итогам 2022 года Россия нарастила экспорт продукции АПК в Китай на 44% в стоимостном выражении. Физический объем поставок вырос на 36%", - говорится в сообщении.По данным "Агроэкспорта", благодаря такой динамике КНР вернула позицию крупнейшего покупателя российских сельскохозяйственных и продовольственных товаров, утерянную в 2021 году. Китай остается лидирующим импортером российского рапсового масла, мяса птицы, говядины, соевых бобов, овса, семян льна, также страна вышла на первое место среди покупателей российского меда и льняного масла. Как отмечается в сообщении, по предварительным данным ФТС, в течение 2022 года российский экспорт рапсового масла в Китай увеличился в 2 раза в физическом выражении, а в денежном - в 2,4 раза. Таким образом, почти 70% всего российского экспорта рапсового масла пришлось на КНР, - передает ТАСС Помимо этого в прошлом году, по данным "Агроэкспорта", значительно выросли отгрузки из России в Китай рыбы и морепродуктов, совокупный объем которых превысил 500 тыс. тонн. В том числе физический объем экспорта мороженой рыбы увеличился на 46%, а выручка - на 68%. Ракообразных в КНР экспортировано на 30% больше показателя 2021 года.Отгрузки соевых бобов в Китай остались на уровне 2021 года, при этом экспортная выручка увеличилась на 55%. Продажи растительного шрота и жмыха в 2022 году выросли в физическом выражении в 16 раз, а в стоимостном - в 7,7 раза.Как сообщили в "Агроэкспорте", мяса птицы в КНР в прошедшем году было поставлено 139 тыс. тонн, что на 11% больше объема 2021 года. В денежном выражении рост показателя составил 53%. Таким образом, Китай сохранил лидерство среди покупателей российского мяса птицы: около 40% всего физического объема российского экспорта мяса птицы в 2022 году приходилось на эту страну (в 2021 году - 42%).По оценке "Агроэкспорта", Россия имеет потенциал дальнейшего расширения поставок продовольствия в Китай. Среди наиболее перспективных категорий - рыба и морепродукты, зерновые культуры, мясная продукция и растительные масла.