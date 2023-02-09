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Польша закроет погранпереход с Белоруссией с 10 февраля
Власти Польши приняли решение закрыть погранпереход с Белоруссией в Бобровниках. В качестве основания указаны интересы безопасности.
Принимая во внимание важные интересы государственной безопасности, я принял решение приостановить до дальнейшего уведомления с 12:00 (14:00 мск) 10 февраля этого года движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках", - отметил он.
Точные причины принятого решения пока не разглашаются, - передает ТАСС.
В ноябре 2021 года после начала миграционного кризиса на белорусско-польской границе Польша закрыла движение в автомобильном пункте пропуска "Кузница", которое до сих пор не возобновилось. Тогда мигранты тысячами пытались проникнуть на польскую территорию. Всего за 2021 год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нелегальных мигрантов незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии. Годом ранее их было только 122. В последние месяцы численность нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в республику, составляла не более нескольких десятков человек в день. За весь 2022 год было зафиксировано 15,7 тыс. таких попыток. Большинство из них польские службы пресекают. Если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают и отправляют в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.
Таким образом, на белорусско-польской границе останется лишь один действующий пограничный переход в Бресте с пунктами пропуска "Козловичи" для грузовых автомобилей и "Брест" для легкового транспорта.