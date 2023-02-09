Происшествия

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Ельчанин продал машину по расписке — денег он так и не увидел

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#мошенничество
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Ельчанин продал машину по расписке — денег он так и не увидел

А липчанина обманули при покупке железобетонных плит.

3 февраля в Ельце в полицию обратился 34-летний мужчина, который в конце декабря через сайт объявлений нашёл покупателя на свой «ВАЗ-21099». Машину он намеревался продать за 45 000 рублей.

Как сообщает пресс-службе полиции, покупатель приехал на сделку с женой, и стороны оформили договор купли-продажи и расписку о том, что покупатель обязуется отдать все деньги через месяц. После этого он сел в машину и уехал — ни денег, ни машины продавец больше не увидел: машина была перепродана за 28 000 рублей третьему лицу.

Подозреваемых нашли — это семейная пара из Тербунского района: 32-летний ранее судимый за мошенничество мужчина и 25-летняя женщина.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ещё одно мошенничество раскрыто в Липецке: ещё 20 декабря в отдел полиции №2 обратился 40-летний мужчина, который в начале ноября покупал железобетонные плиты через сайт объявлений. Продавцу он перевёл половину стоимости товара - 11 400 рублей, а вторую часть должен был перечислить после доставки товара. Строительные материалы так и не привезли.

В этом мошенничестве подозревают неработающего 36-летнего жителя Белгородской области. Жертвами подозреваемого стали еще двое жителей Липецкой области, из Ельца и Лебедяни.
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#мошенничество
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