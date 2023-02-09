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37 минут назад

ЦБ РФ предупредил россиян о мошеннической схеме с высокой доходностью

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#мошенничество #финансовые пирамиды

Центробанк предупредил россиян о мошеннической схеме с высокой доходностью.

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка (ЦБ) Валерий Лях рассказал, что мошенники в прошлом году начали чаще обманывать россиян, обещая способы почасового заработка с высоким доходом.

По его словам, подобную схему использовали почти 10% финансовых пирамид.

Он отметил, что "почасовики" могут предлагать просто заоблачную доходность — до 900% в час. Но такие проекты не рассчитаны на длительное существование, — сказал он.

Чаще всего использовалась легенда с заработками на арбитраже между биржевыми рынками при помощи высокочастотных роботов. Второй способ — размещение информации о "хайп-проектах" на "рейтинговых" сайтах, где якобы публикуется независимая оценка различных псевдофинансовых компаний.

Регулятор в 2022 году обнаружил на 85% больше таких организаций, чем годом ранее. Было выявлено 2 тысяч пирамид (в 2,3 раза больше, чем в 2021 году), 1,2 тыс. нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тыс. черных кредиторов (соответственно в 1,4 и 1,8 раза больше, чем в 2021 году).

Практически все пирамиды и нелегальные профучастники, а также 43% черных кредиторов действовали на пространстве Интернета. При этом все чаще организаторы противоправных схем даже не создают собственные сайты и развивают активность исключительно в мессенджерах.

Мошенники по-прежнему использовали для обмана граждан криптовалюты: в них принимала платежи почти половина выявленных пирамид, а лжефорексеры обещали клиентам выход на криптовалютный рынок, - говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Рост количества выявленных нелегалов связан прежде всего с тем, что мы усовершенствовали нашу систему мониторинга, и она позволяет фиксировать незаконные финансовые проекты и компании на ранней стадии. Мы публикуем сведения о них на сайте Банка России и предупреждаем граждан, что взаимодействие с мошенниками крайне рискованно. В то же время технологии дают им возможность создавать новые подобные схемы быстро и без больших вложений", — отметил Лях.

В 2022 году, по сведениям ЦБ РФ, возбуждено более 100 уголовных дел, по его инициативе были заблокированы почти 9 тыс. сайтов и страниц в социальных сетях, которые использовались нелегалами и пирамидами.
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#мошенничество #финансовые пирамиды

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