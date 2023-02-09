Общество

35 минут назад

Полицейские не дали замёрзнуть дальнобойщику из Ивановской области

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#дорога #полиция
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Водителя сломавшейся фуры посадили в патрульный автомобиль, чтобы мужчина отогрелся, а после привезли ему продукты и воду.

5 февраля с водителем-дальнобойщиком большого грузового автомобиля «МАН» Александром Шестаковым из города Кинешма Ивановской области случилась беда — его фура сломалась на платном участке дороги в Становлянском районе, не доехав шести километров до станции Бабарыкино.

«Груз и автомобиль оставлять было нельзя, поэтому водитель сообщил о ситуации работодателю и остался ожидать помощи на трассе. К вечеру мороз крепчал, автомобиль не заводился, и погреться было негде. Так водитель провел всю ночь. А утром к «МАНу» подъехал экипаж ДПС. Младший лейтенант Илья Истомин и лейтенант Константин Пикун поинтересовались, нужна ли помощь. Узнав о случившемся, они посадили водителя в патрульный автомобиль, чтобы мужчина отогрелся, а после привезли ему продукты и воду», - рассказали в пресс-службе полиции.

В итоге водитель фуры благополучно дождался коллегу-дальнобойщика. Мужчина поблагодарил становлянских госавтоинспекторов за неравнодушие и помощь на дороге.
1 689
#дорога #полиция
2

Комментарии (1)

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Липчанин

21 минуту назад
То есть полицейские выполнили свою работу, а преподносят это как сенсацию. Типа, вау в это трудно поверить, но это так.
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