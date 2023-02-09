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Число жертв взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске возросло до 5 человек

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#взрыв газа #обрушение

Среди жертв взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске есть двухлетний ребенок.

Число погибших при частичном обрушении дома в Новосибирске увеличилось до пяти, - сообщил в Telegram-канале региональный Минздрав.

"Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома на Линейной, 39 увеличилось до пяти человек. Из-под завалов извлекли тела ещё одной женщины и двухлетнего ребенка. В больницах находятся девять пострадавших, двое из них – в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что количество погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Новосибирске возросло до трех. "Двоих погибших извлекли из-под завалов, общее число жертв достигло трех", - рассказал ранее "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Ранее утром сообщалось об одном погибшем.

Взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около 8 часов утра по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Разбор завалов продолжается.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По словам губернатора Андрея Травникова, основная версия произошедшего — нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. При этом диагностику в доме проводили минувшей осенью., - передает РИА Новости.
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#взрыв газа #обрушение

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