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Сейсмолог заявил об изменении ближневосточного региона после землетрясения в Турции

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#землетрясение в Турции #сейсмология

Сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции, заявил о начале изменений в ближневосточном регионе.

Нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс заявил, что ближневосточный регион начал меняться, - передает РИА Новости.

"Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется", — заявил он.

3-го февраля Хугербитс спрогнозировал, что "рано или поздно" в южной части Турции на границе с Сирией произойдет такое бедствие магнитудой 7,5.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. По последним данным, число погибших составляет 12 391 человек, раненых почти 63 тысячи. В стране объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.

Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали порядка двух тысяч.
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#землетрясение в Турции #сейсмология

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