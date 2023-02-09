Общество

36 минут назад

Водителя грузовика будут судить за попытку кражи части груза и подкуп полицейских

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#кража
Водителя грузовика будут судить за попытку кражи части груза и подкуп полицейских

Следствие передают в суд дело 45-летнего водителя грузовика, которого обвиняют в попытке в кражи и подкупа полицейского. По данным дела, водитель предложил одному из них 50 тысяч рублей, когда те застали его за кражей груза.

«Водитель грузового автомобиля обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки должностному лицу), ч. 3 ст. 30, ч. 2 п. «б» ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в иное хранилище)», - рассказали в областном управлении следственного комитета..

Эпизод, который стал основой уголовного дела, произошел вечером 1 июля 2022 года в Липецке. Полицейские застали водителя при попытке кражи части груза, который он перевозил. Как потом выяснилось, ущерб владельца груза мог составить более 100 тысяч рублей. Водитель предложил решить дело на месте за 50 тысяч рублей, которые должны были ему подвезти. 

Полицейские от денег отказались, задержали водителя и сообщили о попытке подкупа в следственный комитет. 

- Во время расследования водитель признал вину и раскаялся в содеянном. Вместе с этим следователем собрано достаточно доказательств, что позволило направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения, - рассказали в СУ СК.
131
#кража

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