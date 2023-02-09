Потрет Александра Афанасьева появился на стене бывших спикеров

Председателем горсовета Александр Афанасьев проработал чуть меньше трех лет.

Галерея портретов председателей горсовета, которая располагается на втором этаже одного из двух оставшихся на улице Советской зданий сталинской застройки, пополнилась новой картиной — портретом Александра Афанасьева.Портрет написал липецкий художник Сергей Беликов, он писал и портреты предшественников Александра Афанасьева. На картину ушло около месяца, художник сделал ее по фотографии, Афанасьев не позировал. Художник и герой его портрета даже не встречались ни разу.— Надежный, уверенный в себе человек, знающий свое дело. Хороший человек, — так охарактеризовал Александра Афанасьева по фотографии Сергей Беликов.Галерея портретов бывших председателей Липецкого городского Совета появилась несколько лет назад после ремонта здания.Александр Афанасьев был спикером двух созывов депутатов горсовета. В V созыве с апреля 2020 года по сентябрь 2020 года и в VI-м — с сентября 2020 года по январь 2023 года. За стол лет существования горсовета, его возглавляли 35 председателей. Но портретов всего 21, фотографии не всех смогли найти в архивах.