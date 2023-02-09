Общество

20 минут назад

38-летний усманец порезал сожительницу

238
#поножовщина #конфликт
1
38-летний усманец порезал сожительницу

Ближайшие два года он проведёт в колонии общего режима.

Усманский районный суд вынес приговор 38-летнему ранее судимому мужчине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 23 июня прошлого года подсудимый поссорился с сожительницей и нанес ей четыре удара ножом в грудь и живот.

Потерпевшей диагностировали проникающие ранения брюшной полости с повреждением печени и диафрагмы и ранения живота.

Подсудимый вину признал, его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в силу.
238
#поножовщина #конфликт
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Потрет Александра Афанасьева появился на стене бывших спикеров
#портрет #горсовет
5
Потрет Александра Афанасьева появился на стене бывших спикеров

21 минуту назад

Общество
Водителя грузовика будут судить за попытку кражи части груза и подкуп полицейских
#кража
Водителя грузовика будут судить за попытку кражи части груза и подкуп полицейских

35 минут назад

Общество
Новым начальником управления образования и науки стала Инесса Шуйкова
#Инесса Шуйкова #назначение
22
Новым начальником управления образования и науки стала Инесса Шуйкова

сегодня, 10:44

Общество
Из мэрии ушла начальник управления архитектуры Липецка
#кадры #администрация Липецка
31
Из мэрии ушла начальник управления архитектуры Липецка

сегодня, 10:43

Общество
Лилия Загеева ушла с должности начальника управления образования и науки
#Лилия Загеева #назначение
13
Лилия Загеева ушла с должности начальника управления образования и науки

сегодня, 10:31

Общество
В Липецкой области забраковали 61 килограмм овощей и фруктов
#Роспотребнадзор #торговля
3
В Липецкой области забраковали 61 килограмм овощей и фруктов

сегодня, 10:22

Общество