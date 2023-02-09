38-летний усманец порезал сожительницу

Ближайшие два года он проведёт в колонии общего режима.

Усманский районный суд вынес приговор 38-летнему ранее судимому мужчине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 23 июня прошлого года подсудимый поссорился с сожительницей и нанес ей четыре удара ножом в грудь и живот.



Потерпевшей диагностировали проникающие ранения брюшной полости с повреждением печени и диафрагмы и ранения живота.



Подсудимый вину признал, его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор еще не вступил в силу.