Действовал босиком и с топором: дело о квартирной краже и покушении на магазинную кражу дошло до суда

Подозреваемый взламывал окна топором.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, заместитель прокурора Липецкого района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины за кражу и покушение на кражу.



По версии следствия, поздно вечером 27 октября прошлого года пьяный и босой подозреваемый взломал пластиковую оконную раму и проник в квартиру своего соседа в селе Сухая Лубна, откуда украл шуруповёрт, сапоги, ножи, шлифовальную машинку, ножницы по металлу, удлинитель — всего имущества на 12 630 рублей и не представляющий ценности кредитный договор.



Именно кредитный договор привлёк внимание другого соседа, с которым выпивал подозреваемый: рано утром он обнаружил кейс от шуруповёрта и коробку с ножами, а внутри коробки ещё и кредитный договор на имя одного из соседей. Мужчина сразу позвонил хозяину, который был на работе.



Интересно и то, за два дня до происшествия подозреваемый заходил в гости к потерпевшему и попросил у него выпить. Тот отказал, и обиженный мужчина ушёл. Но потом, когда отказавший в спиртном мужчина уехал на ночную смену, гость решил вернуться.



Следствие полагает, что сразу после квартирной кражи ночью 28 октября подозреваемый направился к зданию магазина «Ласточка» и топором перерубил идущие к магазину провода. После этого он отогнул решётки в оконном проёме, взломал окно и залез на склад, откуда пытался украсть баклажку пива, вино, сардельки, сигареты, колбасу и фруктовый напиток. Но скрыться со всем этим мужчина не смог: его задумке помешали сотрудники частного охранного предприятия и полицейские. А вот если бы мужчина всё же вышел со склада с товарами, магазину мог быть причинён ущерб в 7 667 рублей.



Теперь 45-летнего мужчину ждёт суд.