Происшествия

34 минуты назад

Действовал босиком и с топором: дело о квартирной краже и покушении на магазинную кражу дошло до суда

241
#покушение #кража
1
Действовал босиком и с топором: дело о квартирной краже и покушении на магазинную кражу дошло до суда

Подозреваемый взламывал окна топором.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, заместитель прокурора Липецкого района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины за кражу и покушение на кражу.

По версии следствия, поздно вечером 27 октября прошлого года пьяный и босой подозреваемый взломал пластиковую оконную раму и проник в квартиру своего соседа в селе Сухая Лубна, откуда украл шуруповёрт, сапоги, ножи, шлифовальную машинку, ножницы по металлу, удлинитель — всего имущества на 12 630 рублей и не представляющий ценности кредитный договор.

Именно кредитный договор привлёк внимание другого соседа, с которым выпивал подозреваемый: рано утром он обнаружил кейс от шуруповёрта и коробку с ножами, а внутри коробки ещё и кредитный договор на имя одного из соседей. Мужчина сразу позвонил хозяину, который был на работе.

Интересно и то, за два дня до происшествия подозреваемый заходил в гости к потерпевшему и попросил у него выпить. Тот отказал, и обиженный мужчина ушёл. Но потом, когда отказавший в спиртном мужчина уехал на ночную смену, гость решил вернуться.

Следствие полагает, что сразу после квартирной кражи ночью 28 октября подозреваемый направился к зданию магазина «Ласточка» и топором перерубил идущие к магазину провода. После этого он отогнул решётки в оконном проёме, взломал окно и залез на склад, откуда пытался украсть баклажку пива, вино, сардельки, сигареты, колбасу и фруктовый напиток. Но скрыться со всем этим мужчина не смог: его задумке помешали сотрудники частного охранного предприятия и полицейские. А вот если бы мужчина всё же вышел со склада с товарами, магазину мог быть причинён ущерб в 7 667 рублей.

Теперь 45-летнего мужчину ждёт суд.
241
#покушение #кража
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В задонском карьере оползнем поврежден импортный экскаватор
#оползень #обрушение #карьер
2
В задонском карьере оползнем поврежден импортный экскаватор

44 минуты назад

Происшествия
В столкновении трех автомобилей на Ленина пострадали девушка и мальчик
#авария #ДТП
3
В столкновении трех автомобилей на Ленина пострадали девушка и мальчик

55 минут назад

Происшествия
В Грязях припаркованный у бани автомобиль трижды продали без ведома хозяина
#кража
5
В Грязях припаркованный у бани автомобиль трижды продали без ведома хозяина

сегодня, 11:08

Происшествия
На улице Спортивной сгорел «Форд»
#МЧС #пожар
3
На улице Спортивной сгорел «Форд»

сегодня, 10:18

Происшествия
Мигрант приехал из Липецкой области праздновать день рождения в Воронеж, где угнал дорогой внедорожн...
#угон
5
Мигрант приехал из Липецкой области праздновать день рождения в Воронеж, где угнал дорогой внедорожн...

сегодня, 09:41

Происшествия
Машина с липецкими номерами напугала рязанцев
#подозрительный автомобиль
1
Машина с липецкими номерами напугала рязанцев

сегодня, 09:17

Происшествия