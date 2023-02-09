В задонском карьере оползнем поврежден импортный экскаватор

В карьере Задонского района обрушилась кромка почвы и повредила экскаватор.

Владельцы Хмелинецкого карьера и пострадавшей машины обратились в суд с иском к экскаваторщику, определив при помощи экспертизы ущерб технике, помятую боковую дверь, в сумму 98 тысяч рублей.



Руководство карьера указало в иске, что при отгрузке отходов на дробильно-сортировочной фабрике, в результате неосторожной работы на экскаваторе «Caterpillar-336», ответчиком допущены нарушения. Например, площадка, на которую устанавливают экскаватор, должна быть хорошо спланирована и обеспечивать обзор фронта работы, чего не произошло. Нельзя допускать образования «козырьков» грунта в забое, их следует своевременно обрушивать, но этого, судя по всему, тоже не было сделано. Машинист обязан следить за состоянием забоя и, если возникает опасность обрушения, немедленно отвести экскаватор в безопасное место и сообщить об этом начальнику смены, чего тоже не произошло. Экскаваторщик, сдавая смену, даже не сделал отметку о помятой в следствии обрушения «козырька» двери в специальном журнале и не доложил об этом руководству.



Но Задонский суд в удовлетворении иска руководству Хмелинецкого карьера отказал.



- Истцом не было представлено доказательств, что со стороны ответчика имели место противоправные действия, находящиеся в причинной связи со сходом оползня и возникновением у руководства предприятия материального ущерба. Допущенные ответчиком нарушения инструкции при исполнении им своих должностных обязанностей, а именно, не обеспечение технически правильной разработки забоя, даже при их доказанности, не являются основанием для возложения на него обязанности по возмещению истцу материального ущерба, который его действиями причинен не был. При рассмотрении этого спора суд исходил из того, что истцом не доказано, что сход оползня был вызван действиями ответчика, а также причинная связь между произошедшим и конкретными действиями работника в контексте его трудовых обязанностей, сообщили GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.



В пресс-службе отметили, что решение Задонского суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Липецкий областной суд.





