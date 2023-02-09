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Кабмин увеличил размер компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции

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#промышленная продукция #транспортировка

Правительство продолжает поддерживать отечественных предпринимателей в выстраивании логистических маршрутов.

Максимальный размер компенсационной выплаты, которую могут получить производители и поставщики промышленной продукции на её транспортировку, увеличен с 300 млн до 500 млн рублей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Как показала практика, такие меры востребованы предприятиями, помогают им находить новые рынки и сохранять объёмы поставок, несмотря на внешнее санкционное давление", – заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами 6 февраля, поручив Минпромторгу и Российскому экспортному центру оперативно реагировать на запросы компаний.

Этим же постановлением с 80 до 100% увеличен максимальный размер компенсации расходов на перевозку продукции лесопромышленного комплекса. Решение будет действовать для портов Северо-Западного федерального округа до 30 июня 2023 года, - говорится на официальном сайте кабмина.

Работа ведётся в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
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#промышленная продукция #транспортировка

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