Сегодня в Липецке: День памяти Пушкина, День зонтика и как грамотно развестись

Рассказываем всё, что необходимо про последний рабочий день недели.

Тепло февраля

Сегодня в Липецке столбик термометра не опустится ниже 1-3 градусов мороза. Ночью шёл небольшой снег, а днём обойдется без осадков.







Четыре улицы без воды

С 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ временно перекроют холодную воду потребителям в домах №№ 11, 12, 14, 17, 20, 22 на улице 6 Гвардейской Дивизии; №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 на проезде сержанта Кувшинова; №№ 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 111 на Московской; №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12 на Полиграфической.







Без света

Ремонт на электрических сетях приведёт к тому, что с 9:00 до 17:00 без света останутся улицы Арктическая, Красная, Студёновская.







С 14:00 до 17:00 обесточат дом на Первомайской, 78, а с 10:00 до 17:00 временно исчезнет электричество на Карбышева, 62, Чаплыгинском шоссе, 2, а также в селе Ильино.

Пробки

Без пробок не обходится ни один будний день в Липецке, но пятница – это особенный день. Шансы застрять в неподвижной массе гудящих автомобилей возрастают многократно, причём с самого утра. Поэтому сегодня не поленитесь и загляните в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. ТИолько там вы сможете сэкономить себе время и нервы.



Начальство ждать не любит

Заместитель главы администрации Липецка Ирина Артёмова сегодня проведёт личный приём граждан в мэрии по адресу Театральная площадь, 1 в кабинете №102. Прием начнётся в 14:00.







Ирина Артёмова курирует так называемый экономический блок администрации – департаменты экономического развития, имущественных и земельных отношений, потребительского рынка, муниципального заказа, информационных технологий.

День памяти Пушкина



Сегодня годовщина смерти великого русского поэта Александра Пушкина.

186 лет назад – в 1837 году он погиб на дуэли. О Пушкине нам твердят с детства, но на самом деле многие плохо знакомы с его биографией. Например, в дуэли с Дантесом «наше всё» вовсе не выглядел обречённой жертвой. Во-первых дуэль у Пушкина была не первая, во вторых, он тоже стрелял в Дантеса и попал: уже сидя на снегу с полученной раной, выстрелил в соперника и пробил ему руку, пуля также контузила грудь француза.







В Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) сегодня с 11:00 пройдёт тематическое мероприятия, посвященная Дню памяти А.С. Пушкина «Угас, как светоч, дивный гений…».

Сотрудники музея расскажут о Пушкине, как о человеке, о его друзьях, отдельно остановятся на липецких предках поэта. В этот день гости смогут увидеть живописные и графические работы липецких художников, посвященные Пушкину, редкие раритетные книги, хранящиеся в фондах музея. А самые знающие могут поучаствовать в викторине, посвященной автору «Евгения Онегина» и «Станционного смотрителя».

«Леди совершенство»

А ещё сегодня… День зонтиков. Возможно, он подобран не совсем удачно – в феврале, но именно 10 февраля в Париже показали публике первый складной зонтик, имевший каркасное основание из китового уса. Это произошло в 1715 году, в России тогда ещё Пётр I – ещё даже не император, а царь. Империей Россия стала спустя шесть лет, после того, как выиграла почти двадцатилетнюю Северную войну у Швеции.

По случаю Дня зонтиков в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 14:00 пройдёт мероприятие «Волшебница с зонтиком». Участники узнают много интересного из истории аксессуара, вспомнят самую известную литературную героиню, которая не расставалась с зонтиком никогда и даже умела на нём летать – Мэри Поппинс. Гостей ждет также викторины и книжный аукцион.



Кадр из к/ф "Мэри Поппинс, до свидания"



Смотри диафильмы

В культурном пространстве «Библиотека» сегодня устроят полюбившийся липчанам вечер диафильмов.

В век 4K и Dolby Surround все равно находятся желающие рассматривать на стене картинки и слушать, как кто-то рядом читает текст. Есть в этом что-то завораживающее.

Диафильмы начнут крутить в 18:33, вход – любая бумажная купюра.

Картины Сергея Потапова

Новая выставка открывается в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов,2). Сегодня здесь первый день экспозиции Сергея Потапова, выпускника худграфа ЛГПИ, члена Союза художников России.







Посетители увидят графические и живописные работы, выполненные в присущей автору манере широкого мазка, размашистыми линиями графического карандаша, что не оставляет равнодушным зрителя. На выставке представлены пейзажи, натюрморты, сюжетно-тематические композиции, а также одни из самых последних работ художника в жанре портрета.

Выставка продлится до мая 2023 года.

Как правильно разводится

Рабочая неделя позади, пора и о себе подумать. «Роскачество» дало важные советы, как избежать ошибок при разводе. Разводится лучше всё-таки без суда, полюбовно. Это сбережёт нервы и деньги, но не всегда такое возможно.

Расторгнуть брак можно и по желанию лишь одного из супругов. Это предусмотрено в случаях, если:

- Второй супруг осужден к лишению свободы на срок 3 года и более.



- Супруг признан пропавшим без вести.



- Признан недееспособным.

Но при этом, конечно, нужно предоставить соответствующие документы. Или же – суд.

В мировой суд стоит обращаться в следующих случаях:

- У пары есть ребенок, но родители договорились, с кем он останется, где будет жить и как будет общаться со вторым родителем.

- Совместно нажитое имущество либо незначительно (до 50 000 рублей), либо поделено полюбовно по предварительной договоренности, и ни у одной из сторон нет притязаний, на которые другая не согласна.



Если ситуация отлична от описанных выше, то обращаться надо в районный суд. Там уже нужно чётко формулировать требования к бывшей «второй половинке сердца», в том числе имущественные. Развод может длиться от месяца, если полюбовно, до нескольких – суды и тяжбы требуют времени и сил.

Можно ли не дать развод? В принципе, нет, если с вами хотят разойтись, то разойдутся обязательно. Но расставание можно отсрочить. Например, если женщина беременна она может отказаться дать согласие на развод, придется ждать до того момента, как ребенок родится и ему исполнится год. А иногда сами суды назначают паре дополнительные три месяца, чтобы они разобрались в своих отношениях. И бывает, что это помогает сохранить семьи.

Дорогие липчане! Впереди вся пятница, хуже того – вечер пятницы, но уходить в нирвану так, чтобы забывать обо всём на свете не стоит. Окружающий мир подарит немало новостей, достойных внимания, а найти их вы сможете на GOROD48. Чаще заходите на любимый сайт и не пропускаёте ничего интересного и полезного. Ждём вас!