Коронавирус
сегодня, 11:32
За сутки в Липецкой области выявили более ста новых случаев COVID-19
599
Количество новых случаев в трехзначных цифрах в регионе не выявляли с октября прошлого года.
За последние сутки в Липецкой области выявили 101 случай COVID-19, никто не умер, госпитализировали семерых человек, а выздоровели 59 человек. Для сравнения: 9 февраля 2022 года были выявлены 1 643 случая инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 177 355 случаев COVID-19, выздоровели 172 746 человек, умерли 3 953 человека.
В Воронежской области за сутки выявили 237 случаев COVID-19, в Тульской области — 85, в Рязанской и Тамбовской областях — по 61, в Орловской и Курской областях — по 41.
В России за сутки выявили 12 301 случай COVID-19, госпитализированы 1 389 человек, выздоровели 8 685 человек, умер 41 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 035 133 случая COVID-19, выздоровели 21 410 128 человек, умерли 395 447 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 177 355 случаев COVID-19, выздоровели 172 746 человек, умерли 3 953 человека.
В Воронежской области за сутки выявили 237 случаев COVID-19, в Тульской области — 85, в Рязанской и Тамбовской областях — по 61, в Орловской и Курской областях — по 41.
В России за сутки выявили 12 301 случай COVID-19, госпитализированы 1 389 человек, выздоровели 8 685 человек, умер 41 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 035 133 случая COVID-19, выздоровели 21 410 128 человек, умерли 395 447 человек.
599